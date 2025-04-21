機不離手傷肝血耗腎精 頸痛眼矇 躁動不安

【明報專訊】智能手機已成為日常生活中不可或缺之物，它帶給我們無盡方便，但過用或濫用則容易危害身心。愈來愈多人開始意識到「機不離手」會帶來不良影響，尤其是對兒童和發育期青少年而言。科技進步是福是禍，取決於我們應用方法，以及看待它的態度。

害處一：肩頸勞損

頸椎間盤退化突出 上肢麻痹、頭暈

長時間低頭使用手機，頸椎需要長期承受低頭時頭部的重量，容易造成肩頸疲勞，出現肩頸痠痛，活動不利落的情况，甚至患上頸椎病。低頭族常見頸項肌肉繃緊，以致頸椎變直，失去向前突出的正常生理弧度，久而久之會加快頸椎間盤退化。當頸椎韌帶增厚、頸椎間盤退化突出、骨刺形成之後，如果因此壓迫神經根、椎動脈、脊髓等，便有可能出現上肢麻痹、頭暈等徵狀，嚴重甚至使下身癱瘓。此外，長期低頭亦可導致第七頸椎附近軟組織增生，形成「富貴包」。

針灸熱敷放鬆肌肉 嚴重或需手術

頸椎病以中醫理解屬於「痹證」範疇。凡正氣不足者感受風寒濕邪，或因受傷、積損等以致經絡阻滯、氣血不運，可致本病。治療方面，因姿勢不良導致肩頸勞損者，可用針灸或推拿手法治療，常用穴位包括風池穴、天柱穴、頸百勞穴、大椎穴、夾脊穴，可針刺或按揉，每周2至3次。如頸項肌肉繃緊以致頸椎小關節錯位，患者在活動頭頸時會發出咔咔聲響，兼感覺頭頸活動不靈活，可通過手法整復理筋正骨。熱敷、牽引、拔罐、刮痧也有放鬆肩頸肌肉的作用。嚴重的頸椎病變可能需要手術治療。

要預防頸椎勞損，需要注意避免長時間低頭，保持正確姿勢。使用手機時建議應把手機舉起平視（或用支架輔助）以取代屈頸低頭動作；避免肩頸部吹風受寒，並適時做肩頸伸展運動，如仰頭、左右側彎頭部、聳肩、旋轉肩關節等，以減輕疲勞。

害處二：視力／精神疲勞

久視傷血 眼畏光有飛蚊

長時間專注看手機，容易引致視力及精神疲勞。中醫理論認為「久視傷血」，過度用眼勞神，如長時間盯着發光屏幕，或花費大量精神連續玩遊戲、瀏覽資訊、觀看影片等，會令肝血耗損，影響眼睛功能，可出現視物昏花、頭暈、眼睛乾澀、畏光、飛蚊等不適。同時肝血不足也可導致精神渙散，難集中精神，難以熟睡，早醒等精神欠佳的表現，影響記憶、專注、反應及判斷能力。除此之外，肝血虛也可以出現手腳容易抽筋麻痹，指甲變薄變脆，情緒低落等。

當出現上述失調時，中醫療法可從補血養肝、明目、安神方面入手，常用方藥如枸杞子、山茱萸、蕤仁、酸棗仁、夜交藤、六味地黃丸、明目地黃丸等。

按眼周穴位 促進氣血運行

要紓緩視力及精神疲勞，不宜長時間盯着屏幕，每使用手機30分鐘，可閉目養神休息30秒，配合打圈運睛動作，或遠眺1分鐘，讓眼睛肌肉放鬆。要改善視物昏花、難對焦的視力疲勞問題，可適時按揉眼周穴位如攢竹穴（見圖）、絲竹空穴、四白穴、魚腰穴、睛明穴，建議每穴可按摩30秒至1分鐘，可促進眼周氣血運行。在眼睛乾澀時，宜多眨眼以刺激淚水分泌。在使用手機時，建議將屏幕調校至合適亮度，避免長時間在漆黑環境中盯着手機。為避免手機強光（尤其是當中的「藍光」）影響睡眠，不建議在臨睡前滑手機。不要盲目相信手機「護眼模式」或藍光阻隔裝置帶來的功效，總之在睡前少看發光屏幕裝置為佳。

害處三：焦慮與抑鬱

虛火上炎 心悸口乾多夢

手機世界蘊藏海量資訊，信息量遠超人腦能夠處理的能力，我們必須有所取捨，以免帶來煩惱。不少人為怕錯過重要信息或落於人後，一有空閒便機不離手，於是整個人經常處於緊張戒備狀態，感覺自己無時無刻也很忙碌，欠缺休息，精神壓力大增，在網絡接收不良或沒帶手機時每每會焦慮萬分，並很容易受社交媒體牽動負面情緒，沉醉於網上虛擬世界而忽略現實世界的面對面同步交流，皆會影響身心。鑑於兒童及青少年的精血尚未完備，心智仍未成熟，機不離手的影響更大。

從中醫角度，過度勞神不僅耗傷肝血，也會損耗腎精，影響精神情緒狀態。精血不足者容易情緒低落，做事提不起勁，思想也容易消極負面。當血不養肝，肝失疏泄，可造成肝鬱不舒，患者常感胸悶，易嘆息，情緒悶悶不樂，以及容易胃氣脹消化不良。因腎精虧虛、陰血不足，容易造成虛火上炎，出現暴躁、焦慮、心悸、口乾、多夢等躁動不安的失調。

中藥+針灸 疏肝理氣解鬱

在治療方面，重點為補益肝腎，滋陰養血，以改善過度勞神引起的耗損，常用藥物如熟地黃、當歸、白芍等。此外，可根據臨牀表現配合疏肝理氣解鬱、補腎、養心安神、補氣健脾、滋陰降火等治療手段。針灸治療可選用有滋養肝腎、安神作用的穴位，如腎俞、三陰交、足三里、內關等，每周2至3次。

要改善精神情緒狀態，「戒手機」顯然是不切實際，但我們可以學習善用科技，減少其對身心健康造成的不良影響。例如嘗試不要一有空便拿出手機漫無目的瀏覽，要讓腦袋有閒置放空的時間。多參與實體世界的體驗及社交活動，避免沉溺於網絡虛擬世界。習慣不要與他人比較（特別是在網上），以及保持充足睡眠，多做運動，多與大自然互動等，都有助建立維持精神健康的「保護網」，使精血充實，對預防出現抑鬱或焦慮有幫助。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪