甜夢貼士：午睡宜3點前 最多瞓20分鐘

【明報專訊】不論是否中風患者，良好睡眠對每個人身心健康都十分重要。以下是一些優質睡眠貼士，希望大家建立良好睡眠習慣。

1. 建立有規律睡眠時間

•每天固定時間上牀與下牀，即使周末也維持，幫助身體建立穩定的生理時鐘

•如果晚上無法入睡，避免長時間躺在牀上，可以起身做一些放鬆的活動直至有睡意

2. 創造良好睡眠環境

• 確保臥室安靜、昏暗且涼爽

•使用遮光窗簾或眼罩來避免光線干擾，尤其是窗外街燈或電子設備的藍光

•若有環境噪音，可以使用耳塞降低干擾

3. 避刺激飲食

•睡前避免攝取咖啡因（如茶、咖啡、可樂、朱古力），因為它可能影響睡眠長達6小時

•睡前2小時內避免喝酒與吸煙，因為酒精會干擾睡眠結構，尼古丁則是興奮劑

4. 增日間活動與光照

•白天多活動和接觸陽光，尤其是早晨陽光，有助調整生理時鐘並提升夜間睡眠質素

•避免下午或傍晚小睡過長，午睡建議在下午3點前並限制在20分鐘內，避免影響夜間睡眠

5. 睡前放鬆身心

•睡前1小時避免使用手機、電腦、電視等電子設備，以免藍光抑制褪黑激素的分泌，影響入睡

•做一些放鬆活動，如冥想、深呼吸、泡溫水浴或閱讀，幫助身體進入睡眠狀態

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