仁濟健康快訊：最壞打算 最好預備

【明報專訊】作為一名院舍社工，我陪伴很多長者走過人生下半場。面對生命終章，長者需要的不僅是身體照顧，更需要心靈支持與引導。因此，生命教育對於長者來說，是一個不可或缺的課題，而「最壞的打算，最好的預備」正是我們應當秉持的態度。

傳統文化中，死亡往往是禁忌話題，許多人避而不談，彷彿不提及就能遠離它。然而，對長者而言，生命終點是無法迴避的現實。長者在晚年會經歷身體機能衰退或慢性疾病纏身，甚至面臨生命終結。我常常鼓勵長者坦然面對生命的終點，並與家人討論相關議題。這不僅能幫助彼此了解對方心意，更能讓長者在生命尾聲中，把握時機，向至親及摯友道愛和道別，向生命裏出現的人和事道謝和道歉，實踐「四道人生」。

最壞打算：預設醫療指示與後事安排

最壞的打算並非消極悲觀的想法，而是一種積極的準備。我們無法預知生命終點何時到來，但可以提前為各種可能做好準備，預設醫療指示和後事安排是兩個重要課題。

預設醫療指示是長者在意識清醒時，對未來無法自主決定的醫療選擇作出明確指示，例如選擇於生命最後階段是否接受心肺復蘇急救。這不僅確保長者意願得到尊重，也能減輕家屬在面臨抉擇時的壓力。當談及後事安排，有長者因恐懼而逃避，亦有長者坦然表示自己的葬禮要簡簡單單，選擇以綠色殯葬回歸大自然。我鼓勵長者與家屬敞開心扉，一同討論。透過提前規劃，能夠確保自己的意願得到實現，避免家屬在悲痛中作出倉卒決定及造成不必要誤會，能讓家庭成員在長者離世後，依然保持和諧與團結。

最好預備：心靈安頓與家人支持

除了物質上的準備，心靈安頓同樣重要。透過生命回顧，鼓勵長者向他人分享自己的故事，回憶過去的成就與遺憾，這不僅能幫助他們重新認識自己的價值，也能讓他們在分享中找到情感的釋放與連結，重整生命意義，更好地預備接下來的人生。

長者生命教育不僅僅是他們個人的課題，也是整個家庭需要共同面對的挑戰。家人在過程中扮演着重要角色，應以開放心態與長者溝通，支持與陪伴能讓長者感受到溫暖與關愛。

「最壞的打算，最好的預備」是一種態度，有助長者在晚年活得安心自在。在家人支持下，長者不再孤單，順應天命，一同相擁見證人生旅途上一道道彩虹，達到圓滿人生。

文：駱煜俊

（仁濟醫院大埔富蝶安老院社工）

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