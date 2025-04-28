醫學滿東華：胸口痛警號

胸口痛或是由血管硬化、收窄而引成，若不及時處理，或會引發心肌梗塞。（設計圖片，模特兒跟內文提及個案無關／PonyWang@iStockphoto）

【明報專訊】李先生是一名45歲銀行經理，平時工作忙碌，壓力大，飲食不規律，偶爾會抽煙，又經常要應酬。雖然他知道自己應該多做運動和注意健康，但總是因為工作繁忙而忽略。

某天，李先生上班途中，胸口突然一陣悶痛，彷彿被東西壓住，呼吸也有些困難，要停下腳步靠在牆邊休息了幾分鐘，症狀才慢慢緩解。他起初以為只是太累，沒有多想，繼續趕往上班。然而，接下來幾天，這種胸悶感覺不時出現，特別在快步走或上樓梯時更强烈。所以，李先生決定去醫院做檢查。

CTCA驗心血管 非侵入性低風險

醫生聽完李先生的描述後，建議他做一個電腦斷層心臟血管造影（簡稱CTCA），檢查心臟血管狀况。CTCA是一種非侵入性檢查，可以清楚看到冠狀動脈的情况，判斷是否狹窄或阻塞。其優點包括：

清晰影像：提供高解析度冠狀動脈影像，可以詳細評估血管狹窄程度及血管壁的情况（如鈣或膽固醇沉積），幫助醫生準確診斷

快速診斷：檢查過程只需幾分鐘，患者毋須住院

低風險：與傳統造影相比，CTCA毋須插入導管，創傷小，風險低

適用廣泛：適合用於冠心病早期篩查、術前評估和術後追蹤

腎病患者、有過敏史須提前告知

不過醫生亦提醒，CTCA雖然安全，但仍有一些風險和限制：

輻射暴露：CTCA使用電離輻射，可能會略微增加癌症風險。慶幸現時掃描儀輻射劑量已大大減少，風險很低

造影劑反應：有些人可能對用於增強影像的碘化造影劑產生過敏反應，症狀通常很輕微，例如惡心或瘙癢，但極少數情况下或出現嚴重反應。如果病人有過敏史，務必在檢查前告知醫生

腎功能損害：造影劑或會損害腎功能，尤其是腎病患者。檢查前要先評估腎功能

鈣化偽影：冠狀動脈中的鈣化斑塊會產生偽影，導致影像難以解釋，並可能造成假陽性或假陰性結果

心率要求：為了獲得最佳影像品質，通常需要將心率控制在每分鐘60次以下，可能需要使用藥物輔助

李先生聽完後，雖然有些擔心，但為了健康決定接受檢查。檢查順利完成，醫生細看影像，發現李先生的冠狀動脈有一處明顯收窄，是導致胸口悶痛的原因。醫生解釋：「你的血管收窄是因為動脈硬化，如脂肪、膽固醇和鈣沿着動脈內層沉積，可能是長期高膽固醇、高血壓和不良生活習慣造成。如果不及時處理，可能會引發心肌梗塞。」

李先生聽後很害怕，沒想到身體已經發出嚴重警號。醫生建議他立即改變生活方式，又處方控制膽固醇和血壓的藥物，更提醒他服藥後若未有改善，便需要進一步治療，包括植入支架。自此，李先生決心改變生活習慣。包括戒煙、每天散步、飲食清淡節制。幾個月後，身體狀况明顯改善。

文：吳詠淇（東華三院放射診斷科副顧問醫生）