醫徹中西：醫學之百年樹人

【明報專訊】「十年樹木，百年樹人」是教育界常用的一句話，形容栽培人才的重要。若將身體與健康比作一棵樹，便能從中發現許多相似之處。現今，常見許多人年過90，依然健康長壽，就像一棵樹能存留百年以上。然而，要維持這棵樹健康與壯碩，從泥土到根部，再到樹幹與枝葉，每一個環節都需要完好無缺。身體的健康，就如同一棵結實的樹般，每個部分都至關重要。

佛學中有句話「種什麼因，得什麼果」，這句話放在醫學層面也適用。身體出現疾病，例如癌症、糖尿病或各種慢性病，其實是健康狀况累積的結果，如同一棵樹長出壞果子。我們所能見到，可能是肺癌、乳癌等病徵，這些是已經外顯的「果實」。當壞果子出現，就如同樹上果子被蟲蛀，假如不盡早處理，壞果子的病菌就會開始蔓延，進一步影響枝幹，甚至腐蝕樹根。而當一棵樹的根部受到破壞，整棵樹就會枯萎。同樣，人類也是如此，當疾病形成，如果不及時處置，其負面影響也會擴散到整個身體。

因此，面對疾病，除了解決眼前「壞果子」，更重要是追溯病因，尋根究柢。舉例說，肺癌病因很可能是多年吸煙的結果，即便腫瘤已經切除，但這棵「樹」仍留下因長期吸煙所造成的體質改變，例如基因的變異、細胞的異常增生等，都可能成為未來再次長出壞果子的隱憂。若要真正解決問題，就需要調理好整棵「樹」。在這個過程中，中醫調理方法，如針灸、推拿，以及透過改善生活習慣、情緒管理等方式，能有效協助病後恢復，幫助整體健康。

着眼表面 懶理根源 壞果子長不停

又以乳癌為例，現代中醫認為情緒積鬱與乳癌發生有一定關聯。這意味着，接受乳癌治療的同時，還需反思是否因情緒問題引發身體內在失衡。治療過程中，患者需藉運動、針灸，以及其他中醫養生方法，來改寫不良生活模式，以防疾病復發。若只治療表面問題，而忽略了生活與根本體質的改善，就如同剪除了壞掉果子，卻未處理病蟲侵害的根源，最終仍可能結出更多壞果子。

中醫西醫都提倡標本兼治

醫學的目標不僅是治病，更是在治病後維持身體「樹幹」與「樹根」的健康。從古至今都強調「治病求本」，所以了解疾病背後的根源至關重要。有些病可能源於基因問題，例如先天性疾病，這就像一棵樹天生生長在貧瘠土壤中，土壤本身無法改變，我們只能利用其他方式來補充養分，減少因外在條件不利而導致疾病。但反過來說，很多後天疾病，例如癌症、慢性病，則與生活習慣、情緒壓力息息相關；若不從生活細節處着手改善，可能會錯失最佳的健康修復時機。

舉個例子，有些癌症患者在病發後決心改變生活習慣，然而，當壞果子已經結成，其病菌毒素可能已深侵樹幹甚至根部。如果僅仰賴生活習慣的改變，而拒絕即時醫療處理，那很可能還未等到樹幹健康起來，整棵樹便會因病菌快速蔓延而枯萎。因此，不論是中醫或西醫，都提倡標本兼治，即在治療疾病表象的同時，也要注重調理整體身體機能，讓樹幹和樹根重拾健康。

總的來說，中醫和西醫在面對疾病時，各有獨到之處，也具互補特質。西醫強調快速處理已發現的「壞果子」，例如移除腫瘤或抗感染；而中醫則注重病後的調理與整體健康的鞏固。唯有結合兩者智慧，才能徹底改善身體這棵「大樹」的健康狀態，真正做到「健康長壽」。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）