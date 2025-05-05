【明報專訊】「光陰似箭，日月如梭」，每個人心中對時間的觀念各有不同，而愛因斯坦的「相對論」則在時間定義上加上重力的影響！

工作繁重 錯過陪伴兒子成長

科幻電影Interstellar中描述男主角為了拯救人類的未來，毅然離開深愛的家人，到宇宙深處為人類尋找第二家園。然而當主角穿越蟲洞，到達最接近黑洞的星球探索時，卻因重力差別，令主角在星球過1小時等同在地球過了7年。當主角歷盡艱辛返回軌道太空艙時，看到女兒從地球傳來的視頻信息，眼前的女兒已由離開地球時的小女孩變成了中年科學家。主角非常感觸，在後悔拋棄家人的同時，亦懷疑找到地球以外第二故鄉的可能。在電影結尾，男主角和女兒再重聚的時候，女兒已經是近百歲老人。主角遺憾的並不是他們重遇時的年齡差別，而是他錯過了父女相聚的光陰！

時間總在不知不覺間流走。我的大兒子經過6年在中大醫學院的艱苦學習，今年順利畢業成為準醫生。回想過去20多年兒子成長的片段，雖然不像Interstellar電影橋段中因「重力時間膨脹」（gravitational time dilation）而令父女時空分隔，但是醫生的工作和所背負的責任就像「萬有引力」一樣，令我錯過了不少陪伴兒子成長的時間！

在我當前線外科醫生時，大概每隔3到4天便要on call 36小時。通宵達旦拯救病人後，回家已再無力照顧3名年幼孩子。還記得20多年前的一個周末，我和太太帶着3名孩子在家附近的超級市場購物時，突然接到同事緊急來電，通知有交通意外的傷者流血不止，需要緊急手術，我唯有放下3名小孩交給太太，趕快回到威爾斯親王醫院。我非常感激太太20年前毅然決定放棄當全職兒科醫生，選擇半職以更好地照顧和養育3個孩子。

雖然我在醫學院當教授，但卻沒有鼓勵孩子繼承父業，因為我深知成為醫生需要付出巨大努力和犧牲。而孩子們看到我無時無刻都需要候召急症手術，理應對醫生這個沒辦法平衡工作和生活的職業興趣不大。7年前，在兒子高中畢業考試前兩星期，我決定請假到英國陪伴他溫習。在這短短10天相處中，我知道他有成為醫生的决心！

與別不同的2025年畢業生

拍攝畢業照當日，我和中大醫學院2025年畢業同學緬懷他們剛進入醫學院的第一年，遇上反修例風波和新冠疫情，大大影響了上課學習的機會。但我相信這些經歷將會令這屆畢業生更能踏實地成為好醫生。希望所有畢業生在慶祝「夢想成真」成為醫生的同時，亦要緊記「毋忘初心」，要為救治病人而付出你們寶貴的精力和時間。

人生旅程的時間有限，醫生的責任就像萬有引力般重，救治病人會偷走醫生不少歲月，然而將來當你們回首過去時，希望你們都能因曾犧牲了自己的時間去守護病人生命和他們的親人而感到自豪！

文：趙偉仁（中大醫學院院長）

（愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛，隔周刊出）

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