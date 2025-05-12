澤星寄語：科技取代醫生？

【明報專訊】上一篇文章談到如何善用人工智能（AI）（link.mingpao.com/84207.htm），而按照聯合國教科文組織指引，AI應該用於改善人類生活。可是不少從事藝文創作的工作者，真切地感到AI的威脅。近日有人利用AI軟件將照片轉換成酷似日本動畫名家宮崎駿作品的圖片，旋即在網上掀起熱潮，及後亦引發AI會否、能否取代藝術創作的爭議。

事實上，醫學界也有類似討論。其中最受關注的問題是：醫生會否被AI取代？

我沒有水晶球，無法預見未來，但按目前情况，我認為AI不會取代醫生，我們也不應容許這樣的事發生。

我在以前的文章也曾談到，AI在處理及分析大量數據方面非常有用，可幫助我們在診斷及治療的不同階段，提升效率及準繩度。以癌症為例，如在篩查中採用AI作分析工具，可以更早發現有可能出現病變的地方，以便醫生及時介入。退一步說，即使未能預防癌症發生，至少也可以及早制訂最合適治療方案，增加病人康復的機會。所以我相信，AI在資料整合和分析方面的強大優勢，有助我們準確診斷，並制訂更符合病人需要的治療方案。

人性互動 AI難複製

然而，分析資料只是診治過程中一個重要環節，遠非全部。篩查的重要價值在於病人尚未出現明顯症狀時，透過定期身體檢查，偵測身體是否出現病變的徵兆；而定期身體檢查，往往是由家庭醫生或基層醫療機構提供，他們正是保障市民健康的第一重護盾。這重護盾的力量，來自病人與基層醫療人員透過長期接觸、交流而建立的信任與關懷，而這種人際關係是科技難以取代。

至於已確診癌症的病人，治療不僅是服用藥物或接受其他療法，更可能需要心理或情緒支援。換言之，治療過程中可能需要不同範疇的醫護專業人士緊密合作，為病人制訂及執行最適切的治療方案。同樣地，這種人與人之間的交流和合作，也是科技難以取代。

人與人之間的關係固然值得重視和珍惜，但除此以外，還有另一個理由令我覺得AI難以取代醫生——就是監管的困境。眾所周知，要成為醫護人員，不僅要接受嚴格培訓，也要通過評核，並承諾恪守各項專業守則，才可取得執業資格。設立這些要求，無非是為了保障病人的利益。倘若AI代替醫生診症和治病，可否監管？如何監管？這是關乎病人健康與福祉的重大問題，實在輕率不得。更重要的是，醫療的本質不僅在於「治病」，更在於「治心」，這種超越醫療技術的人性互動亦是AI難以複製。

寫到這裏，不禁又想起那些科幻電影——戲裏的機械人或AI，和人類相處日久，大都希望做個真正的人，像我們一樣有血有肉有感情。觀乎今天科技無處不在的社會，我們更不應忘記人性的可貴。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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