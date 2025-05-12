固本培元 補虛瀉實 中西醫合力 減輕柏金遜之苦

中西醫協作--治療柏金遜症，西藥有效控制症狀，中藥則具調補氣血和臟腑功能，同時可減輕西藥副作用。（Katsiaryna Pleshakova、nadia_bormotova、Blueastro@iStockphoto/明報製圖）

【明報專訊】柏金遜症平均發病年齡為60歲左右。在香港，每800人約有1人患病，65歲或以上人士有1％患上此症，至今仍未有藥物或手術可以根治。伴隨人口老化，柏金遜患者將於未來20年倍增，有5%至10%患者於40歲前發病。

根據個人多年臨牀經驗，中醫藥對柏金遜症具有調補氣血與臟腑功能，固本培元，補虛瀉實，減輕西藥的副作用。中西醫配合治療，能夠最大限度地幫助柏金遜症患者帶病生存。

什麼是柏金遜症（Parkinson's disease，PD）？英國醫生James Parkinson於1817年首次在其著作《震顫麻痹論》詳細描述。PD是神經退行性疾病中第二大常見疾病，也是最常見的運動障礙疾病。流行病學調查顯示，2021年中國患者超過500萬，為全球最龐大的PD患者群體，其發病人數約佔全球38%，因PD致死人數約佔全球23%。

震顫、遲緩、肌肉僵硬、平衡障礙

PD患者臨牀上以靜止性震顫、肌肉僵硬、動作遲緩和姿勢平衡障礙為主要特徵，常伴有睡眠障礙、嗅覺障礙、自主神經功能紊亂、認知障礙和精神障礙等非運動症狀，目前尚無法根治。

PD主要病變在大腦黑質及紋狀體，兩者均是大腦基底節組成部分。黑質神經細胞負責製造、儲存神經遞質多巴胺，並輸送到紋狀體。黑質中多巴胺神經元喪失是導致PD運動功能障礙的關鍵因素。多巴胺在紋狀體中主要是作為抑制性神經遞質，通過不同受體發揮興奮或抑制作用，在運動控制中至關重要。乙醯膽鹼通常被視為興奮性神經遞質，在紋狀體中對運動控制非常重要。這兩種神經遞質處於一種動態平衡狀態，當多巴胺含量減少到一定程度時，會導致乙醯膽鹼的作用相對亢進，干擾運動控制，導致震顫和運動遲緩等症狀出現。

腦部黑質退化 多巴胺缺失

PD主要病理變化有：

1.黑質多巴胺神經元喪失：導致大腦中多巴胺水平下降

2.路易小體（Lewy Bodies）形成：受損神經元內部形成的異常蛋白質聚集物，是PD病理特徵之一

3.神經炎症：大腦神經系統炎症進一步損害神經元

4.腦部結構變化：病情發展導致腦部某些區域（如基底節）萎縮

PD發病機制尚未完全明瞭，有以下觀點：

‧ 黑質中多巴胺神經元逐漸凋亡，是導致運動障礙的主要原因

‧路易小體是PD的標誌，這些異常聚集物導致神經元功能障礙和死亡

‧「氧化應激」損害神經細胞，引發神經元死亡

‧神經系統炎症反應，促使神經元損傷

‧一些家族病例，揭示了與特定基因突變（如SNCA、LRRK2等）相關的遺傳因素

‧線粒體功能障礙，導致能量代謝異常，進而影響神經元的生存

‧蛋白降解功能障礙，與多巴胺神經元的損傷、修復密切相關

主要成因：中毒、創傷、腦炎、中風

西醫學將PD分為原發性和繼發性，大部分屬原發性，主要因藥物、殺蟲劑中毒、腦部創傷、腦炎、多次中風等引起。還有一類患者屬於柏金遜疊加綜合徵（Parkinson plus syndrome），病理上為多神經系統變性疾患，病因病理不清，徵狀類似PD，但病變範圍更廣泛和複雜，且西藥療效不佳。

西藥有效控症狀 長期服或致幻覺

西醫治療PD，分為藥物治療和手術治療。手術以深層腦部刺激術（deep brain stimulation，DBS）成效較顯著，但由於費用昂貴和其適應症所限，目前尚難普及。藥物治療主要包括：

‧多巴胺替代劑：如左旋多巴（levodopa），通常與卡比多巴（carbidopa）聯合使用，以提高療效，並減少副作用

‧多巴胺激動劑（dopamine agonist）：包括普拉克索（pramipexole）、羅匹尼羅（ropinirole），藥物直接刺激多巴胺受體，減少震顫和運動遲緩

‧單胺氧化酶B型抑制劑（MAO-B Inhibitor）：包括司來吉蘭（selegiline）和雷沙吉蘭（rasagiline），通過抑制多巴胺降解，延長多巴胺作用時間，改善症狀

‧乙醯膽鹼酯酶抑制劑（anticholinergic agent）：包括多奈哌齊（donepezil）和利斯的明（rivastigmine），主要用於改善認知功能，尤其用於出現認知障礙的PD患者

‧抗膽鹼藥物：如苯扎托品（benztropine），可用於控制震顫和其他運動症狀

‧NMDA受體拮抗劑：如金剛烷胺（amantadine），可減輕PD運動症狀

西藥治療有效控制PD症狀，但無法治癒腦部黑質退化病變；而治療不良反應主要有胃腸道徵狀，包括惡心、嘔吐和便秘等常見副作用；以及心血管反應，如血壓降低和心率失常，尤其使用多巴胺激動劑時。另外，長期服用會出現神經系統症狀，如失眠或嗜睡、抑鬱、記憶力減退、幻覺甚至精神錯亂等。部分中晚期患者西藥療效較差，藥效減退會頻繁出現「開關現象」和「異動症」。

中藥調補氣血臟腑 減西藥副作用

在傳統中醫文獻中，PD歸屬於震顫、振掉和痙病範疇。中醫對PD的治療歷史悠久，具有豐富的臨牀經驗。《黃帝內經》認為它是「骨者，髓之府，不能久立，行則振掉，骨將憊矣」。明代醫學家王肯堂在《證治準繩》中寫到「筋脈約束不住，而莫能任持，風之象也」。清代醫學家張璐在《張氏醫通》系統地總結前人經驗，為PD的辨證治療列舉了十幾首方劑。

中醫認為PD多因年老體弱、脾腎虧虛，或肝腎虧虛、筋脈失養而發病。青中年患者常因情志失調，肝氣鬱結導致肝陽上亢，或肝鬱脾虛，氣滯血瘀，痰濁內蘊而發病。中醫認為PD為本虛標實之證。初期多屬氣滯血瘀或痰濁內蘊，病久則導致脾腎兩虛或肝腎陰虛，晚期則會肝脾腎三臟虧虛。我的臨牀研究和臨牀診療發現，中醫藥對柏金遜症具有調補氣血和臟腑功能，固本培元、補虛瀉實，減輕西藥的副作用。若中西醫配合治療PD，能夠幫助患者提高生存質量，更好地帶病生存。衷心希望有更多從事基礎與臨牀研究的中西醫學家，為攻克PD而攜手努力！

■李敏

（在中西醫跨界學習與探索40餘載，記述診間的生命故事和日常感悟，思考生命真諦，以墨傳薪。）

文：李敏（香港浸會大學中醫藥學院院長）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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