吾生有杏：腸道菌群與健康系列（二）

【明報專訊】「陳教授，我的飲食習慣已經十分清淡，為什麼我的濕疹仍然沒有改善？」這名16歲少女同時患上了腸易激綜合徵及慢性濕疹。即使天氣又濕又熱，她仍戴着帽子及穿上長袖衫褲去遮掩她滿身的濕疹。雖然皮膚科專科醫生已為她提供了適切治療，但病况仍是反反覆覆。她聲稱對多種物質都有過敏反應，於是便過着「苦行僧」般的清淡生活，日子一點也不好受。

「陳教授，你可以幫我女兒洗腸排毒嗎？」她的媽媽不禁追問。民間智慧相信腸道內的「毒素」會影響我們健康，所以有些人以為定期清洗大腸便能改善皮膚質素，可惜這種方法並沒有醫學數據支持。看着這個母親無奈的眼神，我可以想像她對女兒身體狀况的焦慮，可是我不能夠把未經證實兼入侵性治療推介給病人。

合適組合、菌種比例最重要

究竟我們的腸道如何影響濕疹這個普遍的問題呢？濕疹其實是一種皮膚發炎，而這類炎症反映着免疫系統的活躍程度。腸道微生態是人體最大的免疫器官，現今醫學發現腸道微生態失衡是多種免疫系統疾病的重要因素，而濕疹便是一個典型例子。隨着社會變得更「現代化」（包括過度使用消毒劑及食物添加劑），我們的腸道微生態失衡將會變得更嚴重。

「我的女兒需要檢驗腸道惡菌含量嗎？」其實這些檢測未必有很大幫助，因為近年研究已指出患濕疹人士普遍都出現3種微生態毛病，就是菌種的多樣性減少，缺乏一些可以減低免疫反應的益菌，以及過多引致發炎的惡菌。我們又是否能夠對症下藥，改善腸道微生態失衡去紓緩濕疹呢？

「過往我亦給女兒嘗試不同品牌的益生菌，有些聲稱含有最多品種兼最大分量的益菌，可是效果也是一般。」聽罷我感到有些唏噓。其實「愈多愈好」是常見謬誤，不同類型疾病所出現的腸道微生態失衡都不一樣。近年研究發現某些益菌組合對濕疹有明顯作用，我相信合適組合及菌種比例是最重要，因為這才能夠讓菌群發揮協同效應。所以我堅持要不斷推動臨牀研究去確定它們的成效。

這名少女及家人所面對的不單是健康問題，還有濕疹帶來生活及社交方面的壓力都不容忽視，我現在只能為她選擇較合適的益菌作為輔助治療。

改善腸道微生態是未來醫學的重要發展方向，我們的團隊將日以繼夜地研究，把健康和希望帶給下一代。

文：陳家亮（腸胃肝臟科專科醫生）

（中大醫學院教授，教學生、醫病人、做研究，親筆分享杏林大小事）

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