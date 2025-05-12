健康點滴：慢性蕁麻疹首避致敏原

【明報專訊】蕁麻疹俗稱風癩，一般可分為急性和慢性。急性是指由出現病徵到病徵消失的時間少於6周，若多於6周則歸類為慢性。至於為什麼會患上慢性蕁麻疹，暫時所知主要和免疫系統失調有關，例如病人本身免疫系統攻擊自己身體，引致蕁麻疹。其次是環境因素，例如極端溫度和濕度；此外有部分個案和運動有關，又或腸道感染寄生蟲也會增加蕁麻疹的風險。但整體來說，大部分慢性蕁麻疹個案都是原因不明。

慢性蕁麻疹若持續不退，可能在任何時間毫無徵兆地發作，皮膚痕腫難耐，尤其有些病人發作範圍可以很大，會影響生活和工作，例如工作期間周身痕癢，或在晚上影響睡眠。除此之外，常見病人情緒也會受影響，試想想，生活中經常有無法預測的蕁麻疹發作，自然會增加情緒低落，甚至抑鬱、焦慮等風險。若發作範圍經常包括外露皮膚，對個人自信心也可能帶來影響。

第二代抗組織胺 起效較快藥效較長

應付慢性蕁麻疹，首要是避開致敏原。每個病人的致敏原可能都不一樣，最常見是食物，當中以一些含有較多組織胺的食物最值得留意，病人可盡量避免進食，包括有殼海鮮、雞蛋、牛奶、酒類等。病人也可考慮抽血檢測致敏原，若能找出致敏原更易於趨吉避凶。其他成因如極端溫度或濕度、褲頭過緊壓着腹部皮膚、壓力大、休息不足等，也可能和蕁麻疹發作有關，病人自己多加觀察，盡量避開疑似致敏原。

治療方面，有不少藥物選擇。第一線通常用抗組織胺藥物，一般收鼻水的口服抗敏感藥亦屬於這一類。現時較常用是第二代抗組織胺，好處是起效較快，藥效維持較長久，萬一效果未如理想亦可根據病人情况增加劑量。但若增至劑量上限仍未如理想，現時國際一般建議第二線藥物可考慮生物製劑，針對地壓抑和蕁麻疹相關的敏感白血球，從而令蕁麻疹受控，一般每個月注射1次，希望可以遏制蕁麻疹發作，好處是效果明顯之餘副作用相對少。若生物製劑效果仍不理想，第三線藥物是免疫系統抑制劑，副作用相對較多。病人可與醫生商討合適藥物。

文：陳湧（皮膚及性病科專科醫生）

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