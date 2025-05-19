針灸 按穴 茶飲減不適 刺激甜美穴戒煙癮

【明報專訊】吸煙有害健康，但戒煙談何容易！煙癮、心癮、手癮、口癮，以及在戒煙期間出現口乾、心煩、失眠等戒斷反應（withdrawal symptoms），常令戒煙者卻步，甚至導致戒煙失敗。中醫運用中藥、針灸、按穴、食療，可幫助戒煙者紓緩不適，並增強戒煙效果。

吸煙禍害不僅見於現代西醫研究，中醫醫籍亦有相關記載。清代醫家吳儀洛在《本草從新》中認為煙草辛溫，易損肺陰，可引起喉風咽痛、咳血、失音。中醫一般認為煙草屬性溫燥，吸煙會耗傷身體津液、陰血。清代醫家趙學敏在《本草綱目拾遺》中提及煙草「耗肺損血，世人多陰受其禍而不覺」，可導致「傷氣、傷神、損血、損容、耗肺、折壽」。吸煙會引致口乾、口臭、舌苔變乾變厚、濃痰增多，這些均是津虧燥熱的表現，久而久之可造成痰阻、瘀滯、精血耗損等，容易誘發呼吸道慢性炎症、血液循環系統障礙、腫瘤等。現代研究發現煙草中尼古丁可成癮，吸煙是會令人上癮的行為，難以擺脫。雖然今時今日社會普遍提倡戒煙，但吸煙者在戒煙時往往遇到重重困難。

中藥茶飲安神 紓緩呼吸道不適

要成功戒煙，強烈的動機和堅定的決心必不可少。經驗之談，那些要為健康或家人着想去戒煙的人，比較會堅持；那些為了改善形象、經濟原因去戒煙的人，成效一般；受朋友勸告，或者只是抱着嘗試、玩票心態去即興戒煙的人，成功機率最低。有意戒煙者應該認真思考自己是為了什麼原因戒煙，從而下定決心制訂戒煙計劃，包括訂立「戒煙日」並告知親友，在戒煙日後完全不吸煙，丟棄與吸煙有關的物品等。

對已下定決心戒煙者，如果能夠配合適當戒煙方法，有助減輕戒斷反應不適，並增強戒煙效果。現代西醫學有不少方法輔助戒煙，如戒煙輔導、尼古丁替代療法（戒煙糖、戒煙貼）、非尼古丁戒煙藥物等。至於中醫療法，可選用中藥、針灸、耳穴、茶飲。

中藥及茶飲（詳見「戒煙茶飲」）輔助戒煙的原理，主要為清泄肺熱、利咽、化痰，紓緩呼吸道不適情况，配合有芳香化濕功效的中藥改善戒煙者的口感；針對戒斷期間煩躁不安者，可輔以安神，穩定戒煙者情緒。常用於清肺利咽的藥物包括桑葉、魚腥草、桔梗、生甘草；常用於祛濕化濁的中藥包括藿香、佩蘭、蒼朮、薄荷；常用於穩定情緒、調神的中藥包括茯神、遠志。

煙癮起 喝水、深呼吸、嚼口香糖

除中藥、穴位刺激外，建議戒煙者保持作息規律、清淡飲食、培養有益身心興趣以取代吸煙。煙癮起時嘗試以喝水、深呼吸、嚼口香糖等以分散注意力，堅拒別人吸煙的邀請。多做運動以避免體重增加，多與身邊親友分享戒煙感受，均有助戒煙成功。萬一戒煙失敗，亦千萬不要氣餒，要知道大部分成功戒煙者都不是一次成功。只要汲取經驗，再接再厲，終會有成功的一天。

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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