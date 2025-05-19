【明報專訊】最近，醫療行業好像成了社會輿論的眾矢之的，先是「野火燒不盡，春風吹又生」的醫療事故，每隔一段時間便成為報章及電子媒介頭條；跟着是政府增加急症室收費，雖然輿論大多支持，但亦引來持不同意見人士的反對聲音；最近又有消費者委員會報告，批評香港私家醫院收費不透明；更有議員在立法會質詢，為何在同一私院，醫生及醫療用品收費在不同等級的病房有巨額差距？一波又一波有關醫療負面報道，確實令同業擔心會不會損害醫生形象。

多年來，醫生一直享有很高社會地位，備受各界尊崇。港英殖民統治時，由政府任命的行政立法局議員，其中例必有醫生當此重任。除此之外，許多需公信力的公職，都由醫生出任。我初出道時，醫生甚至享有一般市民沒有的特權，例如駕駛時犯了交通規例，也可以獲得警察叔叔從輕發落。一般市民對醫生也敬重有加，認為醫生都是「仁心仁術，大愛無疆」，本着「醫者父母心」的仁醫 ，甚至是「贈醫施藥，懸壺濟世」的慈善家。

醫生得以享受崇高社會地位，主要是因為社會人士對醫生的信任。若失去這信任，醫生形象及社會地位肯定會受到動搖。著名哈佛醫學教授、曾任《新英格蘭醫學雜誌》主編的Arnold Relman（1923至2014年），40多年前已警告美國醫生，說他們已漸漸失去病人的信任。他把這現象歸咎於美國醫療服務太商業化，以及醫生太注重金錢利益回報，以致病人覺得醫生看病的動機只是為了錢而不是病人福祉。

社會對醫生信任度下降，是一個複雜問題，涉及醫療體系、文化變遷、大眾傳播影響，以至互聯網帶來的醫療資訊氾濫等種種因素。但無論如何，病人因覺得有些醫生太「向錢看」而失去信心，卻是不爭事實。以內地為例，自1985年醫療改革以來，醫療機構愈來愈依賴市場收益，醫護工作者為了增加收入，「以藥養醫」，紅包、藥物回扣，以及過度醫療（即醫生給病人作不必要檢查及治療）成了風氣，病人怎不以為醫生做的一切，都是為了「創收逐利」，對醫生的信任怎能不低落？醫患關係怎能不惡劣？內地近年大力推行醫療改革，取締醫療界追求收益的陋習，希望情况會有改善。

看病時間短促 視病人如無物

醫生態度不佳及與病人溝通不足，也是令病人對醫生不滿、失去信心的原因。多年觀察，發覺醫生態度是常見的病人投訴原因。醫生不一定要兇神惡煞，或肆意謾罵，才是態度欠佳；許多時是有意無意之間冒犯了病人而不自知。其中包括看病時間短促，解釋不足，態度敷衍；醫生只注視電腦，正眼也不看病人，視病人如無物；言語冒犯或輕佻，令病人不安等。

此外，頻繁醫療事故，或不斷有醫生專業失當的報道，會令病人覺得找醫生看病缺乏安全保障，不但病看不好，甚至可能因醫生出錯而害苦了身體，甚至枉死。他們有這個疑慮，又怎能信任醫生？

在眾多導致醫生形象低落的原因，「創收逐利」、「態度欠佳」、「醫療失當」都是我們當醫生可以控制的。若大家竭力同心除此「三害」，或可挽回社會對我們的信任。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）

（中大榮休教授，專攻新生兒，論盡奇難雜症，月旦醫護界二三事）

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