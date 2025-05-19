實心實意：中醫、物理治療聯手 全方位復康

【明報專訊】小病小痛，藥到病除是幸事；但不少傷患，例如中風或慢性疾病，治療和復康之路往往十分漫長。要走過漫漫長路，中西醫全方位復康治療能結合中西醫所長，為病人提供身心支援。

以慢性痛症為例，不論老幼，痛症纏身都令人十分煩擾。有些痛症因意外或疾病引起，亦有些是毫無先兆且找不到原因。部分患者未必能在短期內解決病痛，康復之路需要數年以至十數年光陰。不少人因病情反覆或是遲遲不見療效，變得悲觀、煩躁甚至抑鬱；亦有人因行動不便無法工作和外出，與社會脫節，影響人際關係，進一步影響心理健康。

不止治腳 更是醫治心靈

胡女士數年前腰椎受損，痛楚嚴重阻礙雙腳行動，一度不能行走。她到處求醫都沒有明顯起色，身心疲倦。她憶述在行動不便的日子裏，心情處於低谷，即使家人用輪椅輔助她仍不願外出，只想困在家中。近年，胡女士參加了靈實「中西醫全方位復康治療」計劃，病情終見好轉，能自行走路及上落樓梯。參加計劃後，她感覺到生命逐漸重回正軌，對她來說，靈實不止治療她雙腳，更是「醫治心靈的地方」。

基督教靈實協會於2017年推出中西醫全方位復康治療計劃，因應中風及長期痛症患者的需要，提供包括中醫、物理治療、職業治療等全方位整合治療。以痛症為例，中醫會因應患者情况，提供包括針灸、推拿及養生食療餐單等服務，亦會建議患者調節生活。至於西醫部分，患者會在物理治療師或職業治療師指導下接受體能訓練。內外兼治，令治療成效事半功倍。由於不同患者對同一套治療手法的反應不盡相同，所以中西醫協作能為治療方案帶來更多變化，補短取長，幫助患者。

此計劃在多年來幫助過不少病人，除了提供專業治療方案，團隊還兼顧病人心理，例如中醫在問診時理解病人的需要和痛苦，從而制訂合適方案。因為不少長期病患者都有焦慮、悲觀、緊張等情緒，會直接影響病情。在診治時多與患者聊天，可以從中了解他們一些影響病情的生活習慣，對制訂療程有莫大幫助。

另外，團隊不會因為病人復康進度緩慢而放棄。很多病人像胡女士一樣，尋求過不少醫療服務，但療效並不顯著。這不一定是醫者問題，可能是求診頻率不足，還有期望落差所導致。事實上，復康路漫長，病人或會失去耐性，或未必有能力投放大量金錢和時間，導致治療頻率不足，自然難有起色。病情反覆容易產生焦慮，甚至認為自己無法康復，這種悲觀心態又會影響康復進度，形成惡性循環。因此，治療慢性痛症或中風復康過程中，不止治療病人身體徵狀，更要照顧他們脆弱的心靈。

靈實中西醫全方位復康治療是一個受資助計劃，由各界有心人士捐款支持，為患者提供沒有經濟壓力的治療環境，本着「沒有一個不能康復的人」的信念，給予病人重回生活正軌的盼望。

查詢：2703 2014

文：李萬發（靈實中西醫 全方位復康治療 註冊中醫）、葉建林（物理治療師）

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