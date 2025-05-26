前列腺癌有分計 高分兇惡擴散快

【明報專訊】82歲美國前總統拜登早前公布患上前列腺癌，並已轉移至骨骼，正和家人與醫生商討治療方案。事件成為國際熱話，有人甚至猜測他在尋求競逐連任總統時已隱瞞病情。

據外電報道，用作評估前列腺癌的格里森評分（Gleason score），拜登得9分，表示癌細胞快速生長和擴散，屬十分高危。定期抽血檢查前列腺特異抗原（PSA），是否就偵測到前列腺癌？一旦隱瞞診斷、拖延治療，會面對什麼嚴重後果？

前列腺位於膀胱頸與尿道之間，是男性獨有的腺體，包圍着尿道初段，主要功能是分泌白色濃液，是精液的重要組成部分。當前列腺細胞異常生長，就有可能形成前列腺癌。此病早期症狀並不明顯，隨着病情發展，癌細胞可能會轉移至其他身體部位。

驗PSA篩檢 或出現假陰性

驗血檢測PSA指數，是篩檢前列腺癌的常用方法。香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授蘇子謙指出，定期接受PSA檢查通常可偵測到前列腺癌，若PSA指數超過4ng/ml，就需要跟進檢查以確定是良性增生或是惡性腫瘤。但確實有小部分假陰性個案，即患者的腫瘤生長中，但PSA指數卻不高，甚至擴散了亦不知，直至出現顯著病徵時才發現。至於拜登有無定期檢測PSA，是否因出現假陰性而錯過早期發現，就無從稽考。

格里森評分愈高 癌細胞生長愈快

蘇子謙又指，以一般醫學角度而言，這類癌症毋須隱瞞，因為「有得醫」，例如接受電療期間，患者仍可如常工作。此外，拜登的格里森評分屬高，它是衡量癌細胞與正常細胞之間的對比，用於判斷前列腺癌的惡性程度和生長速度。分數愈高，代表癌細胞生長及擴散速度愈快，最高分為10分，而拜登的格里森評分為9，若未有及時醫治，拖延數個月，有可能令癌細胞擴散至其他地方。

警號：泌尿問題、勃起功能障礙

香港大學臨牀腫瘤學系臨牀助理教授陳穎樂表示，前列腺癌是男性獨有疾病，早期症狀並不明顯。當男士發現有尿頻、血尿、小便斷續、尿流變弱、前列腺肥大等泌尿問題，又或淋巴痛、盆骨痛、體重無故減輕、勃起功能障礙等，就可能是前列腺癌響起警號。

陳穎樂續指，當患者出現上述徵狀，就要正視。通過一系列檢查，包括肛門指檢、PSA檢查、磁力共振掃描及抽針等，診斷是否前列腺癌。如果確診，決定治療方案時要考慮以下因素，包括癌症類型、期數、有否擴散、格里森評分、治療副作用、患者年齡、個人意願及健康狀况等。

6分或以下可監察 9分屬惡積極治療

針對前列腺癌療法，蘇子謙表示，格里森評分是重要指標。若患者分數較低（6分或以下），不影響日常生活，可暫時視為「不惡」，可以定期監察患者健康狀况；9分則屬「惡」，要積極治療。治療方案除了看患者分數，亦要視乎腫瘤大小、骨轉移分佈、擴散至其他器官的情况等，去決定如何治療。

早期未擴散 微創精準除癌細胞

針對腫瘤未擴散的早期前列腺癌病人，蘇子謙指，透過近年常見的機械臂微創手術，可精準切除前列腺癌細胞。若癌細胞已擴散，則可選擇荷爾蒙治療（androgen deprivation therapy，ADT）。原理在於前列腺癌細胞的生長主要依賴男性荷爾蒙（雄激素）作為滋養物質，荷爾蒙治療一般是透過針劑注射，降低體內男性荷爾蒙的水平，令癌細胞失去荷爾蒙供應而逐漸萎縮凋亡。

前列腺癌初期通常對荷爾蒙治療反應良好，但對於惡性程度較高或已擴散腫瘤，單獨使用傳統荷爾蒙針劑可能效果不足，需要進階荷爾蒙治療。在針劑基礎上，額外加上新一代口服荷爾蒙標靶藥物，可以更強力抑制腫瘤細胞內男性荷爾蒙生成或作用，從而達到更佳療效。研究證實，合併使用這類口服標靶藥物能顯著延長患者存活期。

轉移灶數量少 可立體定位電療

此外，若轉移灶數量不多，也可考慮採用立體定位放射治療（stereotactic body radiation therapy，SBRT）等高精準度電療技術。蘇子謙表示，SBRT針對原發前列腺腫瘤及所有影像可見的轉移灶，運用高劑量照射以消滅或控制腫瘤，不僅可提升整體治療效果，亦有機會延緩抗藥性的出現。

若癌細胞擴散範圍廣泛，化療亦是重要治療選項之一。可在荷爾蒙治療及標靶藥物的基礎上，根據病情疊加使用，惟通常伴隨較明顯的副作用。若患者有家族癌症病史，接受詳細基因檢測亦至關重要。透過抽血檢測循環腫瘤DNA或抽取前列腺癌細胞樣本，接受次世代基因排序（Next-Generation Sequencing, NGS），找出癌細胞中特定基因突變，從而制訂個人化的治療方案。

文：林康民

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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