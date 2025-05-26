澤星寄語：沙宣道 醫學夢想啟航

現時醫學院設施已無法應付學院發展的需要，需拓展校園空間，營造更舒適的學習和工作環境。（作者提供）

【明報專訊】早前港大醫學院為有意透過非大學聯合招生辦法（non-JUPAS）途徑入學的學生及家長舉辦簡介會，沒料到竟讓我經歷了一次「擺烏龍」。

那天查看手機日程上寫着2號演講廳，我一心以為是辦公室附近的蒙民偉樓，誰知到場時不見半個人影，連忙向同事查證，才發現是近年落成的沙宣道3號新教學大樓，於是匆匆急步趕到。沙宣道出了名陡峭，這一趕難免大汗淋漓，但也暗自慶幸體能還不錯，正是行得山多身體好。

曾有一些新同學向我反映，說沙宣道又長又斜，走起路來很吃力；尤其在夏天，往往氣喘如牛、汗出如漿，相當考「功夫」。這一點我自然明白，然而走這段路正如學習一樣，過程不會輕鬆，但經過鍛煉後，個人能力總有提升。

港大醫學院以沙宣道為家已歷多年，部分設施已無法應付學院發展的需要。近年，政府大幅增加醫科及護理學額近2倍，因此我們亟需重新規劃及拓展校園空間，增加及提升教學設施，並為學生與同事營造更舒適的學習和工作環境。我們已向政府及立法會提交發展計劃，希望早日獲得批准。

拓展校園空間 營造更舒適環境

這次校園發展的重點，是重新規劃位於沙宣道6號的醫學生宿舍，何善衡夫人堂及其附近飯堂將被拆卸，興建兩座分別樓高17層及14層的臨牀培訓設施中心。這兩座新建築物將是兼具學生宿舍和臨牀培訓設施的綜合大樓。按照規劃，兩座大樓將提供約700個宿位，方便需要在瑪麗醫院實習及提供緊急醫療支援的醫科與護理學生入住。

臨牀培訓設施中心不僅提供更多學生宿位和相關配套設施如自修室、多用途活動室、會議室、學生身心健康設施、飯堂、廚房、洗衣房等，還有多項教學設施，包括模擬實驗室、研討室，以及擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）教學設備，藉此改善學生的學習、臨牀實習及校園生活體驗。

也許有人會問：學生年輕力壯，上課時奔波一點，應該不成問題吧？我倒覺得，只要能力所及，讓學生節省往返宿舍、校園和實習地點的時間，讓他們得到充分休息，亦是我們應有之義。此外，不僅高年級醫科及護理學生需要駐院實習，還有一些「實習醫生助理培訓計劃」的學生，需要在瑪麗醫院提供緊急支援，處理急症等。倘若他們能迅速趕到醫院協助，對病人來說也是好事。

所以，我衷心希望這項校園發展計劃得到立法會及社會各界支持。倘若一切順利，臨牀培訓設施中心將於2029年落成啟用，屆時入宿的學生就可避免舟車勞頓；而需要在瑪麗醫院實習的學生，也不必擔心交通阻塞、費時誤事。因此可以說，這項計劃對學生和病人都有好處。

文：劉澤星（港大醫學院院長）

（港大醫學院院長劉澤星專欄「澤星寄語」，分享醫人醫事，隔周刊出）

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