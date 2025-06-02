解讀體脂磅報告 量脂肪肌肉 減心病跌倒風險

【明報專訊】康文署早前在全港多間體育館設置自我體質測試站（體脂磅），讓公眾免費使用。大家只要花幾分鐘上磅，就可測出體重、BMI、基礎代謝率等一籃子數據。報告數字一大串，結果有高有低，看得一頭霧水。究竟應留意哪些指標？應如何解讀報告，踏出管理健康的一步呢？

體脂磅對於長者、青少年和一般成年人都有幫助，理工大學康復治療科學系副教授、物理治療師黃宇樂舉例，長者可了解不同位置的肌肉比例，如果下肢肌肉偏少，可能容易跌倒，需多做下肢訓練；兒童可看看會否超重或肌肉量不足；至於人到中年，可留意會否積聚過多內臟脂肪，增加心血管病風險，「體脂磅也是開始運動前的客觀指標，量度運動成果」。黃宇樂和香港中文大學體育運動科學系助理教授潘梓竣認為，一份體脂磅報告裏，以下6個指標可多留意：

。體脂率 衡量肥胖程度

BMI是常用的體重指標，以身高與體重比例衡量肥胖程度。但黃宇樂指BMI有其限制，例如運動員肌肉發達，由於肌肉比脂肪重，量出的BMI可能很高，但不代表有肥胖問題，這個情况下，評估體重與脂肪比例的體脂率，較能反映實際情况。

理想體脂百分比沒有公認標準，美國運動協會按性別、運動員、健康人士等訂立一套標準（詳見表）。潘梓竣指，體脂率若超出範圍，代表身體脂肪比例較高，易有心血管相關疾病；但過低亦有問題，「脂肪可保護內臟，荷爾蒙分泌亦需要脂肪協助，因此體脂率不能太低」。運動員為了追求運動表現，體脂率通常較低。

。細胞外液比例

反映發炎迹象

人體水分主要分佈在細胞內外，分別稱為細胞內液和細胞外液，「細胞外液過高，代表細胞外有水分積聚，或是發炎、水腫迹象」。黃宇樂舉例，有些人些微受傷後沒好好處理，可能演變成慢性炎症，這情况從細胞外液比例可見端倪。因體液會流到受傷組織外，幫助修復，細胞外液比例或因而提升。「但這只是一個指標，不能用作診斷，即使高於標準也毋須太過緊張，應找專業人士幫忙解讀。」

。內臟脂肪 反映心血管病風險

體內脂肪分為皮下脂肪與內臟脂肪。潘梓竣指，皮下脂肪儲存在皮膚下，內臟脂肪則圍繞內臟周圍，對健康有較大威脅，「當內臟脂肪愈高，患心血管病、中風風險愈高」。要準確得知內臟脂肪需靠影像掃描，但體脂磅亦可大概估算。

。肌肉分佈圖 左右不平衡易跌倒

報告分析四肢肌肉分佈情况，黃宇樂指︰「每個人都有重心腳、常用手，所以肌肉分佈會有少許不平衡，但不會相差太遠。」若左右兩邊肌肉嚴重不平衡，尤其是下肢，行路或容易跌倒。肌肉分佈圖對中風復康病人都有幫助：「可觀察中風那邊身體的肌肉，會否流失得較多，在復康訓練時作為參考指標，為患者提供動力。」

。肌少症指標 估算肌肉流失

隨年齡增長，肌肉量會逐漸下降，長者一旦患上肌少症，就容易跌倒。部分體脂磅可估算肌少症指標（SMI），但黃宇樂指得出SMI後，還需配合手握力及走路速度測試，才能診斷出是否患上肌少症。

。體內年齡 參考理解身體狀態

「如體內年齡比真實年齡小，是一件好事，反映身體機能很年輕；反過來，真實年齡30歲，體內年齡卻估計是40歲，反映身體狀態不太好。」潘梓竣指，不同品牌的體脂磅，計算方法都不同，通常肌肉量多、脂肪量少的人身體較年輕。數字只作參考，並沒有科學實據支持，但從公共衛生角度而言，體內年齡指標可助理解自己健康狀况，「正常人都不想變老，當你現在30歲，身體機能卻到40、50歲，就會害怕，較能下決心改變生活習慣」。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]