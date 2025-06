俠醫仁心：正義與生命的抉擇

next

【明報專訊】10年前拜讀哈佛大學政治哲學教授Michael Sandel著作Justice: what's the right thing to do?,對於何謂正義有着深刻感受和反思。書中描述課堂中Sandel教授對道德哲學的思考和討論,精彩之處在於他通過假設的事例和思考實驗,深入探討人性在道德和正義之間的抉擇。

書中假設你正在一輛失控電車的控制室中,當它快要撞向正在軌道上工作的5個人時,你瞬間發現軌道上有分岔路軌,在分岔路軌另一端只有1個人在工作。此時你是否應該把失控電車轉向分岔軌道,避免撞向5個人而犧牲1個人?課堂上大部分學生都認同應該把電車轉向,按道理犧牲1個人而救回5個人是正確決定。然而當教授把場景轉換為,你是站在天橋上看着那架失控電車,而制止電車撞向5個人方法就是把1個肥胖的人推倒在路軌上,同樣是為了拯救5個人性命,而犧牲1個人的功利主義(utilitarianism)做法,大部分同學卻反對這種主動犧牲另一個人的行為。

理解明辨目標 給予最合適服務

醫生同樣會遇到在救人的關鍵時刻,作出影響生命的抉擇。例如1996年八仙嶺山火,威爾斯親王醫院一時間接收大量吸入濃煙和燒傷病人,當年前線醫生要當機立斷把傷者分類,選擇對不同程度傷者施行緩急先後的個人化搶救!急救指引一般以「A,B,C ——Airway, Breathing, Circulation」作為緩急先後的準則,但當遇到大量傷者需要插喉和呼吸機急救時,在有限醫護人手和資源情况下,怎樣能同時快速抉擇治療哪名傷者?全球在非典型肺炎疫情時,醫生亦要在有限資源下,選擇哪名呼吸困難病人更需要呼吸機。而各地亦有老人家自願把呼吸機讓給年輕患者的偉大例子!

Jeremy Bentham在18世紀提倡功利主義時強調,任何決定都會為公眾帶來「困難、痛苦」和「幸福、快樂」。功利主義的目標是在平衡得失後,為大部分人帶來最大「幸福快樂」。書中亦舉例19世紀末,因海難沉船而被困在救生艇上的4名船員,在茫茫大海中漂浮等待救援。水盡糧絕之際,船長開始考慮怎樣能增加生存機會,其中1名年輕水手因病而瀕臨死亡,其餘3人決定在未有得到他本人同意下,犧牲殺死這名年輕水手,利用他的身體充飢。3名船員獲救後返回英國,把整件事和盤托出,因殺人罪而被送上法庭。到底為了生存而犧牲一個瀕死的生命是否正確?雖然在生存者角度來看這是理所當然,但只要能達到最大效果,便認同在極端情况下可以「合法殺人」,絕對不符合整體社會利益。

雖然這些都是極端例子,但我們在決定未來醫療發展和資源運用時,必須考慮多方面因素,單憑以達到最大治療病人的數量和效果來決定成效指標,未必是最正確的方向。正如亞里士多德(Aristotle)對正義的「目的論」哲學,運用資源應在理解和明辨目標後,給予人民最合適的服務。

下筆之際,哈佛大學正面對美國政府掀起的一場國際留學生風波。對於多年來艱苦攻讀而考入哈佛大學這所世界頂尖學府的數千名留學生來說,世上沒有一間學府能代替他們夢寐以求入讀的哈佛!然而這是另一場學術和政治之間正義的角力,不論雙方能否在短期內摒棄分歧達到共識,對海外留學生和學者而言,卻已造成不能磨滅的影響。

文:趙偉仁(中大醫學院院長)

(愛手術、愛教學、愛創新、愛機械人、愛畫畫。中大醫學院院長趙偉仁分享對生命的百般熱愛,隔周刊出)

