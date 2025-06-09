緩解夜尿、滴滴仔 守護父親前列腺健康

【明報專訊】父親節將至，正為選購禮物煩惱？有否想過，健康是最珍貴的禮物！不少中老年男性飽受夜間頻尿困擾，甚至因排尿困難而影響日常生活。

前列腺健康或許不是日常話題，但其影響不容忽視。父親的健康是家庭幸福基石。趁着父親節，各位不妨鼓勵父親接受檢查，若見他夜間頻起，就應溫馨關心一下。

根據衛生署資料，50歲以上男性中，約50%出現良性前列腺增生症（benign prostatic hyperplasia，BPH）症狀，70歲以上更上升至80%。作為社區藥劑師，在藥房經常聽到顧客提問：「經常夜尿，究竟需要求醫嗎？」

良性病變 增生組織壓迫尿道

要理解良性前列腺增生症，需先認識前列腺。前列腺位於膀胱下方，環繞尿道，形似一個「交通樞紐」，主要功能是分泌精液成分，協助男性生育。隨年齡增長，前列腺可能因荷爾蒙變化而增生，形成良性前列腺增生症。需要強調的是，良性前列腺增生症並非癌症，而是一種良性病變，但當增生組織壓迫尿道，便會引發問題。

良性前列腺增生症常見症狀包括：尿頻（尤其夜間）、尿流微弱（俗稱「滴滴仔」）、排尿困難，甚至需等待片刻才能開始排尿。這些症狀可能影響男士睡眠質素，日間精神不振，甚至影響與家人相處的興致。雖然此症並不致命，但若不妥善處理，長遠或影響膀胱及腎臟健康。

對於良性前列腺增生症，坊間存在不少迷思與誤解，以下逐一拆解。

迷思1：良性前列腺增生症是癌症嗎？

良性前列腺增生≠癌症

許多人聽到前列腺有問題，便聯想癌症。事實上，前列腺增生症屬於良性增生，意指細胞或組織以非惡性方式增長，不會侵襲周圍組織或轉移到身體其他部位，因此與前列腺癌無直接關係。然而，兩者症狀（如尿頻、尿急）有相似之處，若上述症狀持續，建議接受前列腺特異抗原（PSA）測試，以排除其他風險。

迷思2：人老自然頻尿，不必操心理會？

不醫治可致尿滯留傷腎

良性前列腺增生症並非單純的正常老化，若置諸不理，前列腺可能進一步增大，壓迫膀胱及尿道，導致尿滯留或腎功能受損。及早關注，方為上策。

迷思3：減少飲水可減夜尿？

飲水不足 增尿道感染風險

減少飲水無助解決良性前列腺增生症，反而可能因尿液濃縮而增加尿道感染風險。正常飲水量（即每日約1.5至2公升）有助維持泌尿系統健康。要紓緩夜尿症狀，關鍵在於積極應對良性前列腺增生症。

迷思4：食保健品可縮小前列腺？

保健品縮小前列腺無證據

市面上不少保健品宣稱能「養護前列腺」，例如鋸棕櫚提取物、南瓜籽油、番茄紅素等，但目前仍未有充分證據證明其療效。胡亂嘗試或延誤正規治療，反而不利健康。建議諮詢醫生及藥劑師，選擇安全有效的科學方案。

文：陳志鵬（藥劑連線註冊藥劑師）

編輯：梁小玲

美術：謝偉豪

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