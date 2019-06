next

《鋤田正義︰搖滾寫真館》(Sukita: The Shoot Must Go On)紀錄片簡介:鋤田正義,大衛寶兒(David Bowie)稱之為「大師」的攝影師。70年代,熱愛搖滾的鋤田正義懷着攝影夢前往英國,和大衛寶兒一拍即合,成就長達40年的合作關係。拍攝《Heroes》唱片封套時,大衛寶兒簡單一件皮衣,神態自若,鋤田正義捕捉的畫面自此成為大衛寶兒的經典形象之一。

除了為大衛寶兒、Iggy Pop、坂本龍一等巨星拍下無數經典照片,鋤田正義也曾為名導是枝裕和、占渣木殊擔任電影劇照師。本片跟隨鋤田正義腳步,回顧大量經典搖滾現場,結合巨星訪談片段,讓觀眾親身走過最搖滾的70年代!

百老匯電影中心特別放映日期:2019年6月27日