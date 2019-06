next

《電影多啦A夢:大雄之月球探測記》(Doraemon the Movie: Nobita’s Chronicle of the Moon Exploration)電影簡介:月球探測器拍攝到神秘白色影子的熱門新聞,令大雄忽發奇想:「月球上真的有兔子!」

大雄雖然遭大家嘲笑,不過多啦A夢用神奇道具「傳說俱樂部會員襟章」,在月球背面建造兔仔王國。後來,大雄一行人和神秘的轉校生露卡來到兔仔王國,更與露卡的姐姐露娜,以及其他擁有不可思議力量、被稱為「超能力者」的孩子成為朋友。

某日,一艘來歷不明的太空船突然捉走所有超能力者,露卡為了保護大雄等人亦落入敵人手中。到底大雄與多啦A夢能否成功救出露卡和其他朋友?兔仔王國與神秘敵人之間又有什麼不為人知的秘密?

上映日期:2019年8月8日