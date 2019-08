《講鬼故》(Scary Stories To Tell In The Dark)電影簡介:1968年美國,遠離城市繁囂的小鎮Mill Valley,邊緣有一間屬於Bellows家族的豪宅,曾住一名充滿恐怖秘密的女孩莎拉,她把自己的悲慘人生寫成一本書。

一群年輕人到豪宅探險,發現了這本故事書,更發現書中所寫的故事竟然一一變成現實……

上映日期:2019年8月29日