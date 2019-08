《大叔的愛:LOVE or DEAD》預告片截圖

《大叔的愛:LOVE or DEAD》(Ossan's Love The Movie-LOVE or DEAD)電影簡介:《大叔的愛》熱爆登上大銀幕,驚爆大叔五角戀愛大亂鬥……

主演:田中圭、林遣都、吉田鋼太郎、澤村一樹、志尊淳

上映日期:2019年9月12日

