《飛翔吧!埼玉》(Fly Me To The Saitama)電影簡介:東京以北的埼玉縣一直被視為鄉下地方,飽受東京及各縣的歧視。貴公子(Gackt飾)從美國回流日本,在東京的超級名校跟女扮男裝的學生會會長(二階堂富美飾)不打不相識。然而,貴公子的真正身分原來是「埼玉解放戰線」成員,密謀光復埼玉!身為東京都知事之子的會長,卻迷上了這個死敵,甚至倒戈支持埼玉……

百老匯電影中心、MY CINEMA YOHO MALL及MCL德福上映日期:2019年12月12日