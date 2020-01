《首相失憶了》(Hit Me Anyone One More Time)電影簡介: 中年大叔黑田從醫院醒來,不但失去記憶,更發現自己是現任首相。然而,這個首相惹人討厭,除了民望跌破史上新低,還被市民擲石頭導致昏迷。黑田的3位貼身秘書用盡辦法,向所有人隱瞞首相失憶的事實,協助黑田處理家事國事,以及應付政壇內鬥。偏偏在此時,美國總統到訪,內憂外患一浪接一浪……黑田除了失憶,亦盡失自私貪婪的狼性,良心發現的他能否借此翻身,重奪民望?

主演:中井貴一、藤岡靛、石田百合子、小池榮子、木村佳乃、佐藤浩市、田中圭

上映日期:2020年1月23日

