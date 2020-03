next

《江湖無難事》(The Gangs, the Oscars and the Walking Dead)電影簡介:電影製片豪洨和老友導演文西合作十多年,仍是苦熬過着四處舉債的窮日子,甚至去當黑道的基層員工來還債。

某天,文西的劇本居然被他們的債主、黑道大哥龍哥相中,但唯一的條件是要由大嫂香奈鵝來演女主角,豪洨立刻拉着文西點頭答應,更開派對狂歡慶祝。一夜狂歡清醒後,豪洨和文西竟然發現女主角死在泳池中,兩人不敢讓龍哥知道,決定豁出去,就算用屍體也要把這部電影拍完……

主演:邱澤、黃迪揚、姚以緹

上映日期:2020年3月19日