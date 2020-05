next

《日間演奏會散場時》(At the End of the Matinee)電影簡介:古典吉他演奏家蒔野聰史(福山雅治飾)一次演出後邂逅駐巴黎記者小峰洋子(石田百合子飾),兩人一見如故卻匆匆告別。即使相隔兩地、陷於災難之中,心靈契合的兩人都在有意無意之間擦肩而過。直至聰史終於勇敢向洋子訴說愛意時,洋子已經是別人的未婚妻……實際只見過三次面的陌生人,卻認定對方為此生摯愛,人生若只如初見,愛在演奏會散場時,他們的一天就是永恆。

上映日期:即將上映

‧福山雅治石田百合子情侶裝宣傳新片

‧新片預告 福山雅治咀嘴石田百合子