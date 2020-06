《劇場版角落小夥伴:魔法繪本裏的新朋友》(Sumikko Gurashi the Movie: The Unexpected Picture Book and the Secret Child)電影簡介:某天,角落小夥伴在老地方 「角落咖啡廳」地下室發現一本陳舊的立體繪本。當大家望着繪本時,上面的圖案突然動起來,將他們吸進繪本中,他們在繪本世界遇見一隻孤零零的小灰雞,小灰雞不知道自己從哪裏來,也不知道自己是誰。「一起尋找他的家吧!」為了新夥伴,大家決定出手相助。環遊繪本童話世界之旅,正式開始!

上映日期:2020年6月25日