next

《可不可以,你也剛好喜歡我》(Do You Love Me As I Love You)電影簡介:田筱湘(陳妤飾)一直喜歡青梅竹馬的李助豪(曹佑寧飾)。在田筱湘準備要告白時,李助豪竟先向校花網紅、她的好友宋依靜(林映唯飾)告白,宋依靜卻對李助豪開出交往條件,她要求李助豪展促成3對男女的戀情。

李助豪同意完成這個艱難的「任務」,束手無策的他趕忙向田筱湘求援。田筱湘初戀破滅,卻因捨不得看著好友難過,不得不懷着複雜的心情,半推半就下同意幫忙,她心中的初戀會走向剛剛好的完美結局嗎?

上映日期:2020年8月27日