《Stand by Me 多啦A夢 2》海報

《Stand by Me 多啦A夢 2》劇照

《Stand by Me 多啦A夢 2》劇照

《Stand by Me 多啦A夢 2》劇照

《Stand by Me 多啦A夢 2》劇照

《Stand by Me 多啦A夢 2》劇照

《Stand by Me 多啦A夢 2》(Stand by Me Doraemon 2)電影簡介:大雄和靜香將結婚,迎接人生新一頁。婚禮前夕,大雄無意中找到嫲嫲縫補的啤啤熊布公仔,令他懷念起嫲嫲的溫柔和慈愛。大雄請求多啦A夢讓他坐時光機回到過去探望嫲嫲,嫲嫲發現大雄是來自未來,更說希望可以看到孫媳婦。為了實現嫲嫲的願望,大雄和多啦A夢坐上時光機前往婚禮當天,卻發現未來的大雄竟然逃婚……

上映日期:2021年4月1日