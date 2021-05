next

《滅我者》(Those Who Wish Me Dead)電影簡介:森林消防員Hannah,過去曾因個人失誤,導致拍檔命喪火災,對此深感愧疚,於是調職駐守森林消防塔。一天,Hannah發現一名男孩滿身血污進入森林,上前查看得知他與父親因目睹黑幕而身陷旋渦,遭殺手伏擊,其父慘遭滅口,男孩負傷逃亡。Hannah保護男孩心切,決定協助他逃亡,惟殺手孤注一擲於森林內放火,令整大片荒野燃燒起來……

主演:安祖蓮娜祖莉(Angelina Jolie)、尼古拉斯侯特(Nicholas Hoult)、艾頓基倫(Aidan Gillen)

上映日期:2021年5月6日

