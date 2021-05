next

《漩渦:恐懼鬥室新遊戲》(Spiral: From the Book of Saw)電影簡介:1名警員在火車隧道內慘遭分屍,案發地點留下似曾相識的血紅漩渦作為犯罪訊息。刑警錫奇和他的新手拍檔威廉奉命偵查,發現兇手凶殘、精密的行兇手法跟已死的「鬥室殺人王」同出一轍,更發展成針對警員的連環殺人事件。兇手誓要以殘酷恐怖的「遊戲」,懲罰不義的「罪人」。決心抽出真兇的錫奇及其已退役的父親馬吉斯,逐步被捲入這虐殺漩渦,隨時成為鬥室內的受罰者……

主演:基斯洛克(Chris Rock)、森姆積遜(Samuel L. Jackson)、Max Minghella、Marisol Nichols

上映日期:2021年5月