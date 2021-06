next

《詭屋驚凶實錄 3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)電影簡介:11歲男孩大衛鬼上身陷入混沌,家人束手無策請來華倫夫婦調查,發現向來乖巧的大衛被43隻惡魔纏身,行為變得如野獸般異常。神父為大衛驅魔卻未見起色,恐懼的事接踵而來,連帶大衛姊姊的未婚夫亞恩也開始瘋癲失常,最終爆發不可收拾的兇殘悲劇。大家回憶起發現,神父替大衛驅魔時,亞恩亦在現場,並埋藏着連串驚人秘密……

主演:柏德烈韋遜(Patrick Wilson)、維拉法米加(Vera Farmiga)、Ruairi O’Connor