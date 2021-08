《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings)電影簡介:尚氣(劉思慕飾)從小精通武術,但因誤會與掌控神秘幫派「十環幫」的父親文武(梁朝偉飾)不相往來。直至為了要阻止邪惡勢力蔓延,尚氣決定重返舊地,揭開「十環幫」秘密,以及面對千絲萬縷錯綜複雜的父子關係……

上映日期:2021年9月2日

‧【Movie Trailer】尚氣與十環幫傳奇

‧《尚氣》梁朝偉陳法拉「夫妻」劇照曝光 劉思慕反擊迪士尼CEO:我們不是實驗

‧最新劇照|《尚氣》梁朝偉 陳法拉林中比武