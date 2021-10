next

《毒魔:血戰大屠殺》(Venom: Let There Be Carnage)電影簡介:艾迪(湯哈迪,Tom Hardy飾)與毒魔共存後,關係變得密切,唐人街雜貨店老闆娘更接受了毒魔的存在,令牠可以公然在店內露面。當艾迪如常生活的時候,階下囚(活地夏里遜,Woody Harrelson飾)在獄中接受注射,變成殘酷怪物「血蜘蛛」,想生擒毒魔……

上映日期:2021年10月13日

