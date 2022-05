next

《奇異博士2: 失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)電影簡介:奇異博士(班尼狄甘柏貝治,Benedict Cumberbatch飾)施咒失誤導致多重宇宙大門打開,必須承受有關後果。為了「補鑊」,奇異博士向同樣擅長魔法的「紅女巫」溫黛(伊莉莎伯奧遜,Elizabeth Olsen飾)求助,將聯手對付暗黑版奇異博士……

上映日期:2022年5月4日

‧【Movie Trailer】奇異博士2: 失控多元宇宙

‧鄭裕玲冧樣訪問偶像「奇異博士」 班尼狄賣關子拒劇透 盼看粉絲反應

‧《奇異博士2:失控多元宇宙》首輪影評讚好

‧《奇異博士2》片段外泄 《神奇4俠》回歸Marvel宇宙 尊卡辛斯基「神奇先生」造型曝光