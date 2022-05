next

《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)電影簡介:地球戰士Jake Sully(森禾霍頓,Sam Worthington飾)放棄人類身軀後,跟納美族公主Neytiri(素兒莎丹娜,Zoe Saldana飾)結婚,如今Jake成為納美族族長,並育有三名子女和一名人類養子,過着幸福又平靜的生活。然而,全新危機已悄然掩至,Jake須率領族人一起保衛家園,「無論我們去到哪裏,這個家總是我們的堡壘……」

上映日期:2022年12月15日

