《接棒家族》(And So The Baton Is Passed)電影簡介:輾轉在毫無血緣關係的父母之間、至今已更改過四次姓氏的優子(永野芽郁飾),目前與廚藝了得的繼父森宮(田中圭飾)一起生活,正埋頭苦練將在畢業典禮表演的鋼琴演奏,同時面對朋友、戀愛與未來等煩惱;另一邊廂,自由奔放、屢次改嫁的梨花(石原里美飾),將所有的愛灌注在年幼又愛哭的繼女小咪身上,卻在某一天遺下小咪離家出走了。如果親情是一場慢慢傳下去的接力賽,沒有血緣的親子關係,交棒可以延續幸福嗎?

上映日期:2022年12月8日