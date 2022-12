next

《無敵貓劍俠:8+1條命》(Puss In Boots : The Last Wish)電影簡介:皮靴貓知道自己的9條命只剩1條後,必須放下身段請求勁敵綿掌貓女俠幫助,才有機會改寫命運,實現最後願望。皮靴貓和綿掌貓女俠連同口水多過茶說話多多的治療犬,一起踏上非一般征途。在金髮姑娘、三隻熊犯罪家族和賞金獵人大壞狼瘋狂狙擊下,他們及時前往黑森林尋找傳說中的許願星,一於替皮靴貓重拾失去的8條命……

上映日期:2022年12月22日