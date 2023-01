next

《通往夏天的隧道,再見的出口》(The Tunnel to Summer, the Exit of Goodbyes)電影簡介:你願意以6年青春,換來跟最愛再見一面嗎?神秘的「浦島隧道」一直是小鎮中最不可思議的禁地,傳說只要進入隧道就能得到任何想要的東西,但卻要換來極大的代價。男主角塔野薰在妹妹意外離世後一直鬱鬱寡歡,於是與為生活苦惱的轉校生花城杏子,攜手調查隱藏在隧道內的秘密,實現彼此的希望,而與之交換的,卻仍是個謎……

聲演:鈴鹿央士、飯豐萬理江

上映日期:2023年1月5日