【Movie Trailer】流水落花

《流水落花》（Lost Love）電影簡介：陳天美（鄭秀文飾）和何彬（陸駿光飾）透過莫姑娘（談善言飾）申請成為寄養家庭，迎來各有問題的小孩在夫婦倆人生不同階段出現：因母親毒癮而缺乏照顧的文森（黃梓樂飾）、父母離異被當人球的小菁（李昀蔚飾）、患有兔唇遭嫌棄的小花（吳祉嶠飾）、苦苦等待一個家的阿明（趙啓嵐飾），以及對成年人失去信任的家希（曾睿彤飾）家朗（徐嘉謙飾）姊弟。天美在小孩身上看到了父母、同學、社會造成的傷痕，她用盡方法讓眾人重拾希望，別人都讚天美偉大，但她知道，是這班孩子拯救了她。因為一直無法磨滅喪兒傷痛的天美，直到遇上寄養孩子後，天美才有重拾做母親的感覺。

13年來，天美醉心於照顧小孩，永遠都一意孤行。何彬出軌，終於讓她聽見埋藏在對方內心的說話，當下天美才意識到自己忽略對方的感受，忘卻了孩子真正需要。往後的日子，儘管何彬努力補救，天美仍遲遲未能確定自己心意。最終靠着寄養小孩有意無意的啟發，才幫助二人挽回關係。正當夫婦與快將升上大學的寄養孩子仲恆（劉朝健飾）過着簡單快樂的時光，卻迎來一場突變……

上映日期：2023年3月2日

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