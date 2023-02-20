【Movie Trailer】滿江紅

《滿江紅》（Full River Red）電影簡介：南宋紹興年間，岳飛死後四年，秦檜率兵與金國會談。會談前夜，金國使者在宰相駐地死亡，所攜的密信也不翼而飛。小兵張大（沈騰飾）與親兵營副統領孫均（易烊千璽飾）機緣巧合被裹挾進這巨大陰謀之中，宰相秦檜（雷佳音飾）命兩人限一個時辰內找到兇手。伴隨危機四伏的深入調查，宰相府總管何立（張譯飾）、副總管武義淳（岳雲鵬飾）、舞姬瑤琴（王佳怡飾）等人捲入局中，案件的背後似乎隱藏着一場更大的陰謀。局中有局、人心叵測，一夜之間風雲變幻，各方勢力暗流湧動……

上映日期：2023年3月2日