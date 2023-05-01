【Trailer】浪漫醫生金師傅3

《浪漫醫生金師傅3》（Dr. Romantic 3）簡介：韓國唯一擁有普通外科、心臟外科和神經外科三項認證執照、被譽為「神之手」的天才外科醫生金師傅，一直無視及挑戰社會階級以及醫療程序，以「救人」為最重要原則，自稱為「浪漫主義醫生」。於醫療設備與資源緊絀的石垣醫院，金師傅創下一個個堪稱奇蹟級別的成功手術，他除了擁有高超醫術，亦能治癒人心。金師傅一直帶領石垣醫院仝人闖過重重難關，今次有何重大關卡在等他？

主演：韓石圭、安孝燮、李聖經、金旻載、蘇珠妍

Disney+上映日期：2023年4月28日

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