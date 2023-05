【Movie Trailer】失衡凶間之罪與殺

next

《失衡凶間之罪與殺》(Tales from the Occult:Body and Soul)電影簡介:電影包含三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》。

《頭髮》——過氣偶像 Maggie(衛詩雅飾),初出道的一支美髮廣告廣為人知,可惜後勁不繼。一次難得的電影試鏡機會,燃起她東山再起的渴望。試鏡前夕,Maggie在私人派對中被作弄燒焦頭髮,為挽救她的「美髮」星途,她找到一家半夜未打烊的髮型屋,店主(黃又南飾)對護髮有異常心得。沒料到,這竟成為她人生最暗黑的一夜……

《貓劫》——城中虐貓案不斷,動物保護義工 Nora(蔡思韵飾)與 Aaron(陳毅燊,ANSONBEAN飾)不單經營貓舍收留棄養,更四出拯救貓隻。追查虐貓者行蹤的 Johnnie(朱鑑然飾),告知在坊間流傳有「貓眼人」出沒的廢墟,發現了大量貓隻殘肢。三人冒險夜探廢墟,沒料到虐貓狂徒的下一個目標,竟不是貓……

《闇室》——型男法國廚師(劉俊謙飾)邂逅溫柔護士(林嘉欣飾),護士事後到其餐廳探望,意外發現對方的秘密,展開連串懸疑事件……

上映日期:2023年5月25日

‧蔡思韵難忘拍廝殺戲跑到缺氧 陳毅燊想孖胡子彤朱鑑然演BL

‧衛詩雅如願拍驚慄戲感興奮 黃又南演變態髮型屋老闆

‧ANSONBEAN與「情敵」朱鑑然 為爭蔡思韵大打出手

‧失衡凶間之罪與殺|林嘉欣發現劉俊謙易服戴紅Bra 招殺身之禍

‧《失衡凶間之罪與殺》預告率先睇 揭開都市傳說神秘面紗