【Movie Trailer】失衡凶間之罪與殺

《失衡凶間之罪與殺》（Tales from the Occult：Body and Soul）電影簡介：電影包含三個犯罪故事《頭髮》、《貓劫》和《闇室》。

《頭髮》——過氣偶像 Maggie（衛詩雅飾），初出道的一支美髮廣告廣為人知，可惜後勁不繼。一次難得的電影試鏡機會，燃起她東山再起的渴望。試鏡前夕，Maggie在私人派對中被作弄燒焦頭髮，為挽救她的「美髮」星途，她找到一家半夜未打烊的髮型屋，店主（黃又南飾）對護髮有異常心得。沒料到，這竟成為她人生最暗黑的一夜……

《貓劫》——城中虐貓案不斷，動物保護義工 Nora（蔡思韵飾）與 Aaron（陳毅燊，ANSONBEAN飾）不單經營貓舍收留棄養，更四出拯救貓隻。追查虐貓者行蹤的 Johnnie（朱鑑然飾），告知在坊間流傳有「貓眼人」出沒的廢墟，發現了大量貓隻殘肢。三人冒險夜探廢墟，沒料到虐貓狂徒的下一個目標，竟不是貓……

《闇室》——型男法國廚師（劉俊謙飾）邂逅溫柔護士（林嘉欣飾），護士事後到其餐廳探望，意外發現對方的秘密，展開連串懸疑事件……

上映日期：2023年5月25日

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