《犯罪都市:鐵拳掃毒》(The Round Up: No Way Out)電影簡介:「怪物刑警」馬錫道(馬東石飾)與新團隊去夜店調查一宗大型販毒案件,案件原來與心狠手辣的新型毒品罪犯朱成哲(李浚赫飾)有關,日本黑幫也牽涉其中,更派出擅長武士刀的刀手Ricky(青木崇高飾)來韓國平息事件。馬錫道面對兩名強敵,不惜埋身肉搏,甚至捱車撞,奮不顧身勢要以鐵拳掃毒……

上映日期:2023年6月1日

