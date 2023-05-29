【Movie Trailer】變形金剛：狂獸崛起

《變形金剛：狂獸崛起》（Transformers: Rise of the Beasts）電影簡介：荷里活賣座電影系列《變形金剛》回歸經典本色，推出最新一集作品，以最吸睛的特技動作及磅礡場面，帶領觀眾回到以九十年代作為背景的激戰舞台。今次將會有全新派系「密斯武」現身，與博派在地球並肩作戰……

主演：安東尼拉莫斯（Anthony Ramos）、多明妮菲斯珀（Dominique Fishback）、Tobe Nwigwe、Peter Cullen、朗柏曼（Ron Perlman）、楊紫瓊

上映日期：2023年6月8日