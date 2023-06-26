【Movie Trailer】兒凶：血色大門

《兒凶：血色大門》（Insidious: The Red Door）電影簡介：延續《兒凶》及《兒凶續集》，焦林拔家當初受到惡靈侵擾的長子戴爾頓已升上大學，本以為已經擺脫陰魂糾纏的佐舒，想一了百了而聯同兒子闖進陰森靈異的暗界最深處，一步一步揭開塵封多年的家族闇黑過去，面對前所未見的夢魘恐懼，才能終結一切……

主演：泰辛普金斯（Ty Simpkins）、柏德烈韋遜（Patrick Wilson）、Hiam Abbass、Sinclair Daniel、Andrew Astor、Rose Byrne

上映日期：2023年7月6日