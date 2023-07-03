【Movie Trailer】沙丘瀚戰：第二章

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）電影簡介：保羅與采寧和弗雷曼人聯合起來，與摧毀他家庭的敵人展開復仇之戰，面對一生摯愛和宇宙命運之間的決擇，保羅必須竭力阻止只有自己才能預見的可怕未來……
演出：添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、辛蒂雅（Zendaya）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、佐斯布連（Josh Brolin）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）
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演出：添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、辛蒂雅（Zendaya）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、佐斯布連（Josh Brolin）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）
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