【Movie Trailer】沙丘瀚戰：第二章

《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）電影簡介：保羅與采寧和弗雷曼人聯合起來，與摧毀他家庭的敵人展開復仇之戰，面對一生摯愛和宇宙命運之間的決擇，保羅必須竭力阻止只有自己才能預見的可怕未來……

演出：添密菲沙洛米（Timothee Chalamet）、辛蒂雅（Zendaya）、莉碧嘉費格遜（Rebecca Ferguson）、佐斯布連（Josh Brolin）、奧斯汀畢拿（Austin Butler）、科倫絲佩芝（Florence Pugh）

上映日期：2023年11月

‧《沙丘瀚戰：第二章》預告首曝光 添密菲率衆打復仇戰