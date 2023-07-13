【Movie Trailer】請問，還有哪裡需要加強

《請問，還有哪裡需要加強》（Miss Shampoo）電影簡介：黑幫泰哥（春風飾）在一次黑道火拼中身受重傷，垂死之際躲進洗頭妹阿芬（宋芸樺飾）的髮型屋並在她的掩護下躲過一劫，兄弟幫從此發誓要為大哥報仇。大難不死的泰哥看上了阿芬有情有義的一面，向她展開猛烈的求愛攻勢，吹雞召集高腳仔（柯震東飾）及一班社團兄弟「獻頭」助攻追阿芬，讓剪髮技術九流的她練習剪頭髮！泰哥使出渾身解數攻陷阿芬之際，火拼事件的幕後黑手再次現身大開殺戒……在求愛與復仇之間，癡情的泰哥到底能否成功報仇，並順利贏得美人歸？
《請問，還有哪裡需要加強》（Miss Shampoo）電影簡介：黑幫泰哥（春風飾）在一次黑道火拼中身受重傷，垂死之際躲進洗頭妹阿芬（宋芸樺飾）的髮型屋並在她的掩護下躲過一劫，兄弟幫從此發誓要為大哥報仇。大難不死的泰哥看上了阿芬有情有義的一面，向她展開猛烈的求愛攻勢，吹雞召集高腳仔（柯震東飾）及一班社團兄弟「獻頭」助攻追阿芬，讓剪髮技術九流的她練習剪頭髮！泰哥使出渾身解數攻陷阿芬之際，火拼事件的幕後黑手再次現身大開殺戒……在求愛與復仇之間，癡情的泰哥到底能否成功報仇，並順利贏得美人歸？
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