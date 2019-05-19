街知巷聞：闖柏架山荒草道 找吊車石礅

【明報專訊】1880年代，太古集團發展煉糖廠，聘請大量員工，其中不乏外籍人士，為了安頓高級職員住宿，讓他們適應香港炎夏天氣，便選址大風坳山上建宿舍，並建設香港首個懸掛式登山吊車系統，方便上落山。但隨電風扇普及，再無居住山上避暑乘涼的必要，3棟宿舍以及全長2.3公里的吊車系統同於1932年拆卸。人們垂腳懸坐半空的景象只定格在舊照片中，依山而建的高聳支架雖被一一拔下，退休高級督察凌劍剛自2017年起在漫山遍野間尋索，與朋友組隊，好不容易，在80年來沒經開闢的林間，逐漸找到了一塊又一塊被荒草遮蓋的石礅。

跨大坑出發

出發前一天，凌劍剛傳來短訊提醒，要預備行山裝備和輕食做午餐，我們將於早上10時出發，最遲4時落山，並傳來一些他之前在山上戴上頭盔護膝清理枯木的照片。鮮少運動的記者做好心理準備，一見面就向他坦白展示我在家中找到最好的運動鞋：「我的行山裝備其實只有我的雙腿。」我們在太古地鐵站出發，沿英皇道轉入佑民街上山，看見一條將兩邊高山隔開的水坑。「這條大坑是大風坳下來的主坑，年年死人，因為小朋友玩水，所以政府起了鐵柵，不讓人們走進去，一冲出暗渠，就會直出大海。」凌劍剛給我預備了一雙防滑手套，當時還未想到它們在這天後來的行程有多重要，戴上後，我們小心翼翼地扶好鐵柵橫過對面，開始旅程。

纜車2.3公里 料逾20組石礅

凌劍剛兩年前曾按太古集團提供的地圖，花上一整年在山谷左邊搜索，苦無發現，直到一天居住鰂魚涌的醫生朋友告訴他，在山谷的右邊，就在鐵柵對面的鐵梯上，有4塊比人還高的石礅，方知地圖標示有誤。他於是在地圖上將起點佑民街、「四大柱礅」以及終站大風坳連成一直線，沿直線尋找，在附近再多找到兩組石礅。「2.3公里的纜索，假設每隔百米有一組，估計有約20多組石礅。因為吊車櫈加上6個人有相當重量，太遠纜索會拖地，坡道平均的範圍，更可能每30米就有一組。」

記者偷偷喘着氣，聽着凌劍剛從容地邊走邊憶述尋找石礅的困難，說即使地圖上直線分明，身處現場卻很容易迷失，「上落山方向可以好肯定，但左右就肯定不到，因為無辦法定位，究竟自己實際上在直線左邊還是右邊？就算走歪一點，找很久都不會找到石礅，因為樹木茂密會完全遮住」。偶然機會下，他參加了劉李林舉辦的導賞團，再得知數組石礅位置。他們組隊在現場利用GPS接收器摸索。他說曾看過1930年代的舊照片，當年「整座山光禿禿」，植樹是後來的事。他撿起地上攔路枯枝，擲向山下，說即使有GPS接收器，大自然驚人的生命力成為他們的重重路障，「但根據《郊野公園條例》，摘一朵花都是犯法的，我們只能清理枯枝。」去年山竹襲港，把許多大樹吹倒，令不少位置更為清朗，現在暫時找到19組石礅，部分石礅相距甚遠，植物茂盛難以定點，下一步，他準備利用航拍機將風箏線在兩點間拉下，沿線搜索。

吊車旁古道 工人坐轎或走路

「是高級職員的宿舍，但他們的家屬、工人未必可以坐吊車，要坐轎或者走路。故此同時有了這條索道，建築期間要用，其後維修保養時要用，工人上落要用。」我們從「四大柱礅」下方不遠處，發現山坡卵石堆上不起眼的「卵石礅」，以及就在屋苑馬路邊行車橋旁的「橋邊礅」，是現時能找到距離吊車起點最近的石礅。「用最土炮方法，就是看着前面這棟灰色大廈，肉眼拉直線，再按地勢估計，上了幾多米，下一個要落返幾多米。」我們繼續往山上走，腳下偶爾發現紅磚鋪砌的石級，凌劍剛拾起路旁一塊，指出磚塊中央的Ｕ形凹紋，「不是水務局的，現在的紅磚是平的，這些磚的凹坑跟上面宿舍用的紅磚石相似。」他藉此推斷沿途偶爾出現的這些梯級正是古道的證據。

「另外找出古道也靠路胚。」想起魯迅小說裏一句「希望本是無所謂有，無所謂無的。這正如地上的路；其實地上本沒有路，走的人多了，也便成了路。」問凌劍剛為何80年來沒有人走過， 路胚依然存在？「很簡單，植物向光生長，中間最光就向中間延伸，形成隧道一樣的路。因為蓋住了，路胚就長不出植物，冬天兩邊凋謝了，春天又周而復始，所以80年來胚還在。」說着，我們陸續找到了「高矮四柱礅」、「路邊礅」和「孖仔礅」。石礅在記者眼中外貌相似，驚歎他記性真好，「我們起的嘛，同個仔改名你會不會唔記得？」

「老少咸宜」段 看二戰遺蹟

在山腰位置，偶見離奇的人的痕迹，例如路邊有窗花，山石有塗鴉。凌劍剛指考古的人分成兩派，有人主張保密，怕遺蹟被破壞，但他卻贊成公開資料，打算月內將整理好的路線公布，希望領頭開發後，有更多人幫忙搜尋石礅，「任何考古最初未必能夠估計整個圖像是怎樣的，證據愈多，真相愈近，想還原歷史的真相，背後社區發展的故事。」稍後亦計劃舉辦導賞團，「有好多人喜歡行山， 除了用馬路上山和竹林秘道看風景，有了這條古道就多一個選擇，可以介紹太古在香港最初的發展，也可以講二戰的小插曲。」他說我們在走的古道初段屬「老少咸宜」，途經相信是二戰時期英軍軍廁、糧倉，以及大型爐灶區的遺蹟，看過它們附近的「軍廁礅」、「平台礅」和「軍灶上礅」，就在「小徑山坡礅」旁邊，凌劍剛宣告「老少咸宜」路段在此完結，公眾可以選擇走出康柏徑，沿行車路上大風坳山頂。

古路證據 推古蹟保育

記者中學曾參加野外定向比賽，雖然逾時未返終點，被人在山中尋回引路，這次決意綁起馬尾，如臨大敵，奮勇前行。依凌劍剛引領，踏上光滑石塊越過三溪谷，「這是古路證據，有石頭砌路。」攀爬山坡，兩側沒有粗壯樹幹，只有幼枝可扶，枝葉擋住視線亦只能用臉撞開，腳下除了指天的鋒利幼竹，還有橫生野草不斷將人絆倒，鞋帶綁緊了又鬆掉，凌劍剛不斷提醒「要提起腳」。終於，在找到「馬鞍巨礅」、「隱形礅」、「粉碎礅」、「石澗上礅」和「康栢四柱礅」後，完成「中級路段」，因為天雨路滑，決定沿康栢郊遊徑上山，直接沿馬路上大風坳，看吊車終點站的石礅以及宿舍地基。

「希望為石礅爭取歷史評級，都知道不會有級數，因為爛晒，但希望有啲聲音。」凌劍剛指許多機構都策劃慈善步行，想起記者小時遭遇，「其實做越野追蹤都得，我們提供石礅位置，參加者規劃路線，計時完成。」下山時經過當日休館的「林邊屋」，「這裏以前是中級職員宿舍，給了政府做博物館，但展覽沒有地域主題，我們建議做個展館，介紹太古歷史遺蹟，也可以出小冊子，希望能夠宣傳古蹟保育。」

文//潘曉彤

圖 // 賴俊傑

編輯 // 何敏慧

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