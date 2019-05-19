未來城市：豬瘟襲港 檢疫漏洞逐個捉

我們向漁護署查詢自去年非洲豬瘟爆發後，署方曾抽檢過多少活豬樣本化驗，多少樣本是懷疑有非洲豬瘟、口蹄病或其他疾病。署方僅指大龍化驗所至今因應屠房要求，對92個樣本進行非洲豬瘟病毒測試。（資料圖片）

食環署曾在記者會否認檢疫系統出現漏洞，解釋病豬於潛伏期四日後發病，而病豬在屠房內只逗留一至兩日，認為病豬傳染其他豬隻的機會很低。（資料圖片）

【明報專訊】本地出現首宗非洲豬瘟個案，政府撲殺上水屠房逾六千豬隻。

最匪夷所思的是為何病豬在本月2日從內地豬場到港，直至10日才被證實染上非洲豬瘟？

無疑是突顯了現行豬隻檢疫制度的千瘡百孔。

本地豬農、養豬業發展協會主席陳建業逐個步驟解釋，究竟豬隻檢疫制度出現了什麼漏洞，以及日後的改善方案。

豬隻檢疫五部曲

◆步驟一

來港前，內地批出衛生證明書

豬場須預先通報國家質量監督檢驗檢疫總局，派員進場檢疫，隔離觀察該批豬，確認全數安全後，發出衛生證明書。

◆漏洞一

內地檢疫粗疏

病豬由廣東省湛江豬場入口，檢疫人員未發現異樣，仍批出衛生證明書。

◆建議方案

內地加強檢疫豬場情况，否則不讓內地供豬來港

陳建業：「歸根究柢，如果大陸的衛生證是可靠的話，這隻有問題的豬隻就不應流入香港，香港之後檢疫的事情就會輕鬆得多。大陸的檢疫粗疏，才會令受感染的豬隻流入香港。」

◆步驟二

過關，在羅湖清水河檢疫站隔離觀察

整批豬在檢疫站停留8小時，由內地檢疫人員用肉眼觀察，確定無異樣才放行。

◆漏洞二

香港太相信內地檢疫

只須由內地檢疫，豬隻就可以通關直入香港屠房。

◆建議方案

香港漁農署派獸醫到內地豬場及檢疫站觀察

陳建業：「動物是最簡單的，牠有精神進食、行動自如，就代表那群豬是健康的。如果隻隻豬都瞓晒喺度不動就是病態。」

◆步驟三

抵港，屠房宰前檢驗

運豬車運到上水屠房後，豬隻須在存豬欄中由漁護署人員用肉眼監察情况。

今次事件

病豬在5月2日抵港，屠宰前並無病徵。

◆漏洞三

一星期僅抽檢三隻豬

食衛局公布自去年非洲豬瘟爆發後，政府曾抽取92個懷疑感染非洲豬瘟的活豬樣本化驗。

◆建議方案

署方每日抽檢一定數量豬隻

陳建業：「運豬車一定是一車40隻，一批豬由40隻至280隻不等，其實一日不過是100車，要抽查絕對不困難。」

備註：去年內地供港豬隻共147萬隻，平均每日4027隻。

◆步驟四

屠宰，宰後檢驗

衛生督察以肉眼觀察屠體淋巴和內臟有無異常，以確保適宜供人食用。如懷疑豬隻染病，會將樣本送給漁護署獸醫鑑定。

今次事件

衛生督察發現該豬有「不適合人類食用」徵狀，包括淋巴結腫大、有膿等，將樣本送給獸醫鑑定，獸醫檢驗後認為「未必是非洲豬瘟」，故只交予漁護署作一般化驗檢查病因。

◆漏洞四

獸醫經驗不足

◆建議方案

不理病徵，所有病豬都應進行非洲豬瘟快速測試

陳建業：「今次事件最不應該發生的，是漁護署發現有問題的豬隻，沒有第一時間將牠納入豬瘟檢測範圍，而是將一個樣本放在恆常的採樣標本內，沒有最快速阻截病豬的傳染途徑。若touch wood，不幸地其他農場發現有豬瘟，合理懷疑是這隻病豬引起，香港就會變成爆發性疫症的始發點。」

◆步驟五之一

有懷疑，進行快速測試

獸醫檢驗後若懷疑豬隻感染非洲豬瘟，會將樣本送到化驗所作非洲豬瘟快速檢驗，一般只須4至5小時便有初步結果。

今次事件

病豬樣本在5月2送到上水大龍獸醫化驗所，由於樣本收集時並無懷疑是非洲豬瘟，故等到5月10日才進行非洲豬瘟檢驗。

◆漏洞五

拖足8日才測試

◆建議方案

即日完成快速測試

◆步驟五之二

無問題，運出市場

今次事件

病豬被扣起後，整批豬仍然在5月2日即日運出市場出售。

◆漏洞六

整批豬仍被發售

◆建議方案

出現非洲豬瘟懷疑個案，立刻扣起整批豬，並暫停內地豬隻供港

陳建業：「其實當日應該即日禁止內地豬進入屠房，即日銷毁屠房內所有豬，或將該批次的豬全部退回內地。這樣就不用攤足幾日，餓豬幾日，現在要銷毁屠房6000多隻豬，其實無嘢差得過𠵱家。」

檢疫制度始於何時？

香港從內地輸入豬隻歷史逾六十年，漁農界立法會議員何俊賢說，豬隻檢疫制度一直存在，亦經歷過多次優化，較為大型的改善措施包括二○一六年內地江西供港豬驗出殘留哮喘藥，漁護署因此加強檢驗豬隻尿液，而去年八月內地爆發非洲豬瘟，署方亦加入了豬瘟快速檢測程序。

本報向漁護署查詢，署方對大陸供港豬隻進行檢測制度是自什麼年份開始，以及何年進行過制度檢討或修訂，但署方未有答覆。

如何衡量 銷毁豬隻程度？

陳建業和何俊賢都贊成港府今次銷毁上水屠房六千多隻豬的做法。陳建業說這是按國際做法，「否則這個撲殺是沒有意義的」，他形容將屠房消毒並不是簡單地洗乾淨地下，而是需要一班獸醫在旁指導和判斷，檢查清楚一些暗角位或較為不清晰的角落都清洗得到，所以需要獸醫做清潔後的檢測，以防病毒匿藏暗處。

何俊賢則認為，要衡量銷毁豬隻程度就要視乎病豬進入哪個程序，如果病豬僅抵達清水河檢疫站就原車送返。但今次事件，病豬已被屠宰，待過存豬欄、走過生產線、被劏開見過血，因此整個屠房的豬隻都必須銷毁。

假如香港成為疫區……

食衛局多次強調非洲豬瘟是不會感染人類的動物疾病，對人類健康並無威脅，只要將豬肉徹底煮熟就可食用。不過由於非洲豬瘟沒有任何疫苗預防或治療方案，豬隻染病後死亡率是100%，因此被世界動物衛生組織（OIE）形容為一種嚴重的的病毒性疾病，會影響家豬和野豬，為人類造成嚴重的生產和經濟損失。

成為疫區 影響出入口

加上，陳建業表示，若香港不幸成為疫區，往後從香港生產的肉製品將會被世界封鎖，包括一個含有豬肉的麵包都不能離開香港，「如果小朋友帶一個有肉製品的包上飛機食，或者拿去其他地方，都會被視為是傳播病毒的途徑，在台灣會被抓或罰錢」。更甚者，一旦香港被納入世衛的規範名單中，很多國外的貨物將不能經香港轉口，影響深遠。

【豬瘟篇】

文 // 彭麗芳

圖 // 資料圖片

編輯 // 王翠麗

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